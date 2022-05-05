Институт развития интернета поддержит «Умное кино»

Гранты на поддержку документального кино будут выделены в рамках конкурса сценариев проекта «Умное кино» общества «Знание». Об этом 5 мая сообщает пресс-служба Института развития интернета (ИРИ).



Институт выступает в качестве генерального партнера проекта. В рамках первого этапа «Умного кино» доступно отдельное тематическое направление — «Образ будущего». Лучшие работы в этой категории и получат гранты на реализацию проектов от ИРИ.

«Команды смогут подавать документальные проекты, в которых они так или иначе раскрывают своё видение будущего России или пути её развития», — рассказал директор по интегрированным коммуникациям Института развития интернета Александр Ляпин.