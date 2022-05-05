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    Институт развития интернета поддержит «Умное кино»

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    Институт развития интернета проводит пилотную грантовую поддержку в рамках проекта «Умное кино».

    Гранты на поддержку документального кино будут выделены в рамках конкурса сценариев проекта «Умное кино» общества «Знание». Об этом 5 мая сообщает пресс-служба Института развития интернета (ИРИ).

    Институт выступает в качестве генерального партнера проекта. В рамках первого этапа «Умного кино» доступно отдельное тематическое направление — «Образ будущего». Лучшие работы в этой категории и получат гранты на реализацию проектов от ИРИ.

    «Команды смогут подавать документальные проекты, в которых они так или иначе раскрывают своё видение будущего России или пути её развития», — рассказал директор по интегрированным коммуникациям Института развития интернета Александр Ляпин.

    Прием заявок проходит до 28 мая.

    На следующем этапе лучшие начинающие документалисты смогут приехать в Москву. Там для них будет организовано интенсивное обучение.

    Конкурсанты смогут принять участие в питчинге, по итогам которого выберут авторов лучших работ. Предполагается, что созданные участниками «Умного кино» документальные картины будут показаны в декабре в Москве.

    До этого, с мая по июль 2022 года, в 300 городах будут показаны лучшие документальные фильмы последних лет, а также пройдет цикл просветительских лекций о документальном кино.

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