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    Производители пива столкнулись со сбоями в системе ЕГАИС. Но покупатели без пенного не останутся

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    Российские производители пива столкнулись с проблемами из-за масштабных сбоев с системе ЕГАИС, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Ассоциации производителей пива 5 мая.

    «Возникли вопросы прохождения партий товара с момента отгрузки от производителя через систему ЕГАИС. Компании-члены АПП решают текущие сложности в контакте с Росалкогольрегулированием», — сообщил представитель ассоциации.

    В «Балтике» сообщили, что все заводы в России работали и продолжают работать бесперебойно. В Heineken не ответили на запрос «Фонтанки».

    Сбои в работе ЕГАИС участники алкогольного рынка заметили 3 мая, сообщало отраслевое издание Profibeer. На следующий день пользователи системы сообщали о задержках или полной невозможности фиксации накладных. Причина могла быть в DDoS-атаке, ответственность за которую взяли на себя украинские хакеры.

    5 мая остановила выпуск продукции Московская пивоваренная компания, которая управляет заводом в Мытищах и выпускает пиво «Жигули Барное», «Хамовники», «Трехгорное», Bavaria, Faxe и др., сообщал «Коммерсант». По словам источника издания, остановить производство могли и другие крупные пивоваренные предприятия.

    Перебои в работе системы ЕГАИС на майских выходных наблюдали и ретейлеры. В Х5 Retail Group соообщили, что проблемы были на стороне самой системы. В «Ленте» испытывали сложности с фиксацией документов в системе. Но к 4 мая работа нормализовалась.

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