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    Поджигали кафе и нападали на граждан. В Ростовской области задержали фигурантов дела об экстремистском сообществе

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    В Ростовской области силовики задержали шестерых фигурантов уголовного дела об организации экстремистского сообщества. Предварительно, подозреваемые могут быть причастны к ряду правонарушений: от граффити на стенах домов — до нападения на граждан из-за национальной ненависти.

    Как сообщает ГУ МВД России по Ростовской области 5 мая, всё началось в октябре 2021 года в городе Шахты. Двое молодых людей из посёлка Каменоломни осквернили мемориал с Вечным огнём. Какое конкретно действие расценивается как осквернение — не уточняется, однако на видео, прикреплённом к записи главка, видно несколько юношей, которые лежат на мемориальном сооружении.

    ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

    Впоследствии сообщники нанесли 12 изображений и надписей националистического содержания на стены зданий госучреждений в соседнем посёлке Каменоломни. Позже, в начале 2022-го при помощи бутылок с зажигательной смесью они подожгли кафе в Шахтах, в Новочеркасске и Ростове-на-Дону напали на нескольких граждан из-за национальной ненависти. Отмечается, что один из пострадавших тяжело пострадал.

    Злоумышленники общались через мессенджер и активно пользовались социальными сетями. Чтобы привлечь сторонников, они снимали свои акции на видео и публиковали их в интернете.

    «В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых изъято огнестрельное оружие ограниченного поражения, оптические прицелы, кастеты, металлические телескопические дубинки, элементы тактического военного снаряжения, мобильные устройства и магнитные носители информации, а также фашистская атрибутика», — добавили в пресс-службе.

    Были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных первой и второй частями 282.1 статьи УК РФ («Создание экстремистского сообщества и участие в нём»). Фигурантов дела заключили под стражу.

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    Комментарии (1)

    Дежурный по объединению
    Прям многостаночник кхакиета. И огонь осквернили, и здание администрации, и кафе, и гражданина.. Сильно смахивает на поимку пятна Роршаха.
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