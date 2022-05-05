Испанские фигуристы Уртадо и Халявин ушли от российского тренера Жулина по политическим причинам

Фигуристы сборной Испании Сара Уртадо и Кирилл Халявин ушли от российского тренера Александра Жулина и вернулись в Мадрид. Как сообщает 5 мая «Матч ТВ», это связано с политической ситуацией в мире.



«У нас не было другого выбора», — заявила Уртадо.



Фигуристка также добавила, что пара ищет нового тренера, но Жулин считает, что пара, скорее всего, прекратит выступать.



«Я думаю, они закончили. Олимпиада для нас с ребятами была ключевой точкой, но мы на нее, к сожалению, не отобрались. Мы обговаривали это с ними заранее, и они не собирались кататься дальше. Насколько знаю, Кирилл уже семью перевез в Испанию, так что, думаю, они с Сарой будут решать вопрос о том, что делать дальше — тренировать или кататься в шоу. Посмотрим, как все сложится», — заявил Жулин.

