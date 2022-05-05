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    Испанские фигуристы Уртадо и Халявин ушли от российского тренера Жулина по политическим причинам

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    1 комментарий

    Фигуристы сборной Испании Сара Уртадо и Кирилл Халявин ушли от российского тренера Александра Жулина и вернулись в Мадрид. Как сообщает 5 мая «Матч ТВ», это связано с политической ситуацией в мире.

    «У нас не было другого выбора», — заявила Уртадо.

    Фигуристка также добавила, что пара ищет нового тренера, но Жулин считает, что пара, скорее всего, прекратит выступать.

    «Я думаю, они закончили. Олимпиада для нас с ребятами была ключевой точкой, но мы на нее, к сожалению, не отобрались. Мы обговаривали это с ними заранее, и они не собирались кататься дальше. Насколько знаю, Кирилл уже семью перевез в Испанию, так что, думаю, они с Сарой будут решать вопрос о том, что делать дальше — тренировать или кататься в шоу. Посмотрим, как все сложится», — заявил Жулин.

    Испанская фигуристка Уртадо встала в пару с российским спортсменом Халявиным в 2016 году. До этого он выступал с Ксенией Монько. Под руководством Жулина они стали шестыми на чемпионате Европы.

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    Комментарии (1)

    Батарейкин
    Пусть в Реал мадридский идут. В футбол будут играть что ли, например!
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