Мертвых мужчину и женщину нашли в Ленобласти. Под подозрением — ревнивец из-за рубежа

Окровавленные тела двух людей нашли в Гатчинском районе Ленобласти. По предварительной версии, мотивом убийства могла стать ревность.
Как сообщает 47news 5 мая, ссылаясь на пресс-службу СК Ленобласти, погибших 54-летнего мужчину и 46-летнюю женщину с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили сегодня в квартире дома на площади Усова в посёлке Новый Учхоз. В причинах произошедшего разбираются следователи, криминалисты, эксперты и сотрудники полиции.
Возбуждено уголовное дело по второй части 105 статьи УК РФ («Убийство двух лиц»), под подозрением — ранее неоднократно судимый 55-летний гражданин, его задержали на двое суток. В ближайшее время ему предъявят обвинение.
Согласно информации издания, преступление вменяют выходцу из Узбекистана, который с начала 2000-х привлекался к ответственности за кражу, убийство и сексуальное насилие. В последний раз он отбывал наказание в Мурманской области.