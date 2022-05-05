Мертвых мужчину и женщину нашли в Ленобласти. Под подозрением — ревнивец из-за рубежа

Окровавленные тела двух людей нашли в Гатчинском районе Ленобласти. По предварительной версии, мотивом убийства могла стать ревность.



Как сообщает 47news 5 мая, ссылаясь на пресс-службу СК Ленобласти, погибших 54-летнего мужчину и 46-летнюю женщину с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили сегодня в квартире дома на площади Усова в посёлке Новый Учхоз. В причинах произошедшего разбираются следователи, криминалисты, эксперты и сотрудники полиции.



Возбуждено уголовное дело по второй части 105 статьи УК РФ («Убийство двух лиц»), под подозрением — ранее неоднократно судимый 55-летний гражданин, его задержали на двое суток. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

