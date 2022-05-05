Стадия принятия. Как в Петербурге футболят спортивные миллионы от федералов

Производители спортивного оборудования уже полгода занимаются со Смольным бюрократическим фехтованием. Чемпионат по согласованию пока оставил юных спортсменов без клюшек, байдарок и мишеней, а поставщиков — без оплаты.



Фото: Владимир Гердо/ТАСС Поделиться Поделиться





О том, что российские школьники уже полгода не могут получить спортивное оборудование, которое закупил для них Минпромторг, «Фонтанке» рассказал один из участников программы, генеральный директор поставщика фехтовального оборудования Inspiration Point Дмитрий Сущих.

На оснащение спортивных школ современным инвентарем отечественного производства федеральные власти выделили около 740 млн рублей. Порядок закупки был утвержден распоряжением правительства РФ от 17 августа 2021 года. В общих чертах схема выглядела так: Министерство спорта изучило потребность в спортивном оборудовании в регионах, а Минпромторг закупил это оборудование и отправил его по списку Минспорта.



Конкурсы прошли в сентябре и октябре. К концу 2021 года юные спортсмены должны были получить сани, байдарки, сноуборды, горные лыжи, швертботы, кресла-коляски, хоккейные клюшки, фехтовальные дорожки и катушки, мишени для биатлона, аппаратно-программные комплексы для скрининговой оценки организма, ковры и гири для спортивной борьбы.

На Петербург должно было прийтись примерно 5% поставок, оценивает Дмитрий Сущих. В частности, в Северной столице получателями должны были выступить Спортивная школа Красногвардейского района, Училище олимпийского резерва № 1, Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Тюкалова, Спортивная школа олимпийского резерва «Ижора» Колпинского района, Спортивная школа олимпийского резерва № 1 Московского района и другие.

Но что-то пошло не так. Производители отправили оборудование в регионы от Калининграда до Находки, власти субъектов расписались в получении, кроме одного. «Санкт-Петербург так и не подписал соглашение о приеме», — рассказывает Дмитрий Сущих. По его словам, это поставило под угрозу срыва всю программу. Ведь, по ее условиям, пока все обязательства не будут выполнены и все акты подписаны, денег из участников никто не получит. «С конца 2021 года производители сидят без оплаты, идут пени и штрафы за неисполнение контракта», — говорит Сущих. Их суммы могут достигать 10% стоимости контракта, хотя срыв произошел по вине третьих лиц.



В конце января Inspiration Point сделал осторожный выпад, написав письмо в адрес губернатора Александра Беглова. В начале марта пришел ответ за подписью вице-губернатора Бориса Пиотровского. В нем говорилось, что, «в соответствии с требованиями регламента Петербурга», подготовлен проект постановления «Об одобрении проекта соглашения на поставку комплексов спортивного инвентаря и оборудования…». Но пока он проходит правовую экспертизу в юркоме, об утверждении проекта постановления поставщика обещали своевременно известить.

Но еще в феврале на онлайн-совещании с Минпромторгом представители комитета по спорту сообщили, что «из юркома все вышло и осталась лишь подпись губернатора», вспоминает Дмитрий Сущих. В самом федеральном ведомстве, по его словам, только разводили руками и отмечали, что не могут напрямую повлиять на Смольный.

Нехватка средств едва ли могла быть причиной задержки — поставку на 100% оплачивает Минпромторг, город не платит ни копейки. Навряд ли инвентарь оказался лишним или ненужным. «Самое удивительное в этой истории то, что Минспорта специально опрашивало регионы, кому что нужно. Ничего не навязывали. А теперь они же это запрошенное оборудование и не принимают», — комментирует директор Inspiration Point.



В итоге фехтовальная дорожка, катушки, фехтовальный аппарат и система видеоповторов, на аналогах которых только что провели чемпионат России в Сочи, с прошлого года лежат в разобранном виде в коридоре школы Красногвардейского района. Их судьбу, вероятно, разделяют байдарки, швертботы, кресла-коляски и мишени, предназначенные для других школ.

В Минпромторге «Фонтанке» подтвердили, что в установленные сроки соглашение на поставку продукции Петербург не подписал, а отгрузка продукции возможна только после этого. «Оплата продукции осуществляется после ее отгрузки и подписания акта приемки», — уточнили в ведомстве.

В министерстве также отметили, что регион своим внутренним нормативным актом, в частности, должен был определить ответственное лицо за приемку спортивного инвентаря. «Разработка и утверждение этого акта могут занимать различные сроки в разных субъектах РФ», — добавили в пресс-службе.

В аппарате вице-губернатора Бориса Пиотровского «Фонтанке» ситуацию объяснили особенностями бюрократических процедур Северной столицы. «В Петербурге все принимается через постановление правительства, далеко не во всех регионах так», — прокомментировали там. На то, чтобы привести проект соглашения с Минпромторгом, поставщиками, комитетом по спорту и самим вице-губернатором «в соответствие с постановлением», потребовалось время. Но забег с преодолением административных барьеров близится к финалу — буквально на днях Борис Пиотровский такие соглашения подписал. Теперь дело за малым — подписать сами акты приемки. Но в какой срок это произойдет, в аппарате вице-губернатора не сообщили.



«У нас цикл всей R&D (исследования и разработки. — Прим. ред.) занимает меньше времени, чем у них согласование одной формы на двух листах», — возмущается Дмитрий Сущих. По его мнению, возникшие сложности ставят продолжение программы поддержки отечественных производителей спортивного оборудования под угрозу. В Минпромторге на вопрос о ее возможном продлении не ответили.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

