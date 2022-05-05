Cosmopolitan и Esquire в России сменят названия

Медиахолдинг Independent Media, который издает русскоязычные версии журналов Cosmopolitan, Esquire, Harper's Bazaar и других, продолжит выпускать их под новыми названиями. Об этом заявила гендиректор компании Наталья Веснина в интервью Peopletalk, опубликованном 5 мая.
По ее словам, решение связано с отзывом у холдинга лицензии американской медиагруппы Hearst Magazines, по которой выпускалась основная часть мультимедийных брендов. Это означает обязательную смену названий брендов.
«Проекты, которые выходили под брендами Hearst, будут работать под новыми именами, в остальном же это будут новые версии привычных продуктов с расширенной концепцией, ставшей возможной из-за снятия лицензионных ограничений», — сказала Веснина.
Она отметила, что основной состав команды, включая главных редакторов, а также технологическая платформа, останутся неизменными.
10 марта стало известно, что Hearst разрывает партнерские отношения с российскими издателями глянцевых журналов Shkulev Media и Independent Media в связи с «эскалацией гуманитарного кризиса». Медиагруппа объявила о том, что «незамедлительно» передаст российским партнерам свои доли. Главред Esquire Сергей Минаев тогда объявил, что апрельский номер журнала будет последним.