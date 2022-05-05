Cosmopolitan и Esquire в России сменят названия

Медиахолдинг Independent Media, который издает русскоязычные версии журналов Cosmopolitan, Esquire, Harper's Bazaar и других, продолжит выпускать их под новыми названиями. Об этом заявила гендиректор компании Наталья Веснина в интервью Peopletalk, опубликованном 5 мая.



По ее словам, решение связано с отзывом у холдинга лицензии американской медиагруппы Hearst Magazines, по которой выпускалась основная часть мультимедийных брендов. Это означает обязательную смену названий брендов.



«Проекты, которые выходили под брендами Hearst, будут работать под новыми именами, в остальном же это будут новые версии привычных продуктов с расширенной концепцией, ставшей возможной из-за снятия лицензионных ограничений», — сказала Веснина.

