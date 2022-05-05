Прокуратура Петербурга пытается защитить детей от руферства и зацепинга чисткой Интернета

Октябрьский районный суд рассмотрел административное дело по иску прокурора о признании информации, распространяемой в Интернете, запрещенной на территории РФ. Подробности 5 мая рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



На первом видео в YouTube, распространение которого суд запретил, зафиксирована хулиганская выходка в столичном метро. Молодой человек цепляется за вагон поезда на одной из станций, после чего едет на нем, передвигается по крыше и показывает большие пальцы.



«Информация, размещенная на указанном интернет-сайте, пропагандирует среди граждан, в том числе несовершеннолетних, запрещенные способы проезда на железнодорожном транспорте, создающие угрозу жизни и здоровью, а также оправдывает противоправное поведение – нарушение требований законодательства о железнодорожном транспорте, в связи с чем, доступ к этой информации должен быть ограничен», — процитировали позицию прокурора в пресс-службе судов.

