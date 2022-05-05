Финляндия вновь продлила ограничения для въезда для россиян

Финляндия продлила ограничения на перемещение из-за пандемии коронавируса через границу, в том числе с Россией, до 5 июня.



«Эпидемия инфекционного заболевания COVID-19 продолжается. В целях сохранения пропускной способности здравоохранения необходимо продлить решение от 7 апреля 2022 года до 5 июня 2022 года», — говорится в сообщении, опубликованном 5 мая на официальном сайте кабмина страны.



Уточняется, что в настоящее время въезд в Финляндию разрешен всем привитым вакцинами, одобренными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором. Российских препаратов среди них нет.

