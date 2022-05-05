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    COVID-19

    Финляндия вновь продлила ограничения для въезда для россиян

    4751
    8 комментариев

    Финляндия продлила ограничения на перемещение из-за пандемии коронавируса через границу, в том числе с Россией, до 5 июня.

    «Эпидемия инфекционного заболевания COVID-19 продолжается. В целях сохранения пропускной способности здравоохранения необходимо продлить решение от 7 апреля 2022 года до 5 июня 2022 года», — говорится в сообщении, опубликованном 5 мая на официальном сайте кабмина страны.

    Уточняется, что в настоящее время въезд в Финляндию разрешен всем привитым вакцинами, одобренными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором. Российских препаратов среди них нет.

    Чтобы попасть в страну, гражданам РФ необходимы основания: это может быть учеба, работа, встреча с родственниками, личные причины (свадьба, рождение ребенка, близкие отношения с гражданином Финляндии) или наличие ВНЖ.

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    Комментарии (8)

    VKuser199962806
    Фины планомерно стреляют себе в ногу.
    Денеб
    А зачем патриоту Финеляндия? Патриот должен сидеть в родном отечестве......
    математик
    что непонятного?
    Ждут 9 мая, конца спецоперации, позывы к миру.
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