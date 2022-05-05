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    Шесть машин столкнулись на стоянке для фур на трассе «Кола», есть пострадавшие

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    2 комментария

    Массовая авария с участием большегрузов произошла 5 мая на федеральной трассе «Кола» в Волховском районе Ленобласти. Двум участникам потребовалась помощь медиков.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    На 119-м километре автодороги Р-21 «Кола» столкнулись шесть автомобилей, сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО. Как передает 47News со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад», авария произошла около 11 часов утра. Столкнулись, по предварительным данным, три большегруза и три легковые машины.

    Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что произошло это на стоянке для фур неподалеку от Юшково. Судя по фото и видео, легковые влетели в припаркованные грузовики. В результате, по данным АСС ЛО, пострадали два человека. Спасатели оказали им помощь и передали подоспевшим сотрудникам скорой помощи.

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    Комментарии (2)

    rs9313446
    очередной Спиди гонщик на слепой обгон там пошёл да обkakaлся
    от Дусьеао до НЛадоги участок смерти
    lamer
    Хорошо летели.
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