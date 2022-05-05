Шесть машин столкнулись на стоянке для фур на трассе «Кола», есть пострадавшие

Массовая авария с участием большегрузов произошла 5 мая на федеральной трассе «Кола» в Волховском районе Ленобласти. Двум участникам потребовалась помощь медиков.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
На 119-м километре автодороги Р-21 «Кола» столкнулись шесть автомобилей, сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО. Как передает 47News со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад», авария произошла около 11 часов утра. Столкнулись, по предварительным данным, три большегруза и три легковые машины.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что произошло это на стоянке для фур неподалеку от Юшково. Судя по фото и видео, легковые влетели в припаркованные грузовики. В результате, по данным АСС ЛО, пострадали два человека. Спасатели оказали им помощь и передали подоспевшим сотрудникам скорой помощи.