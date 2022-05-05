Путин заявил, что одной Википедией «невозможно пользоваться». «Знание» предложило альтернативу

В России создают альтернативу Википедии на базе общества «Знание», но «с достоверными данными и с очень авторитетными людьми». Об этом 5 мая заявил его гендиректор Максим Древаль в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

По его словам, сейчас в «Знании» более 8 тысяч лекторов, их количество в этом году хотят увеличить до 15 тысяч. Своим опытом со слушателями делятся люди разных профессий. Для специалистов есть конкурс «Лига лекторов», финалисты и победители которого получают грантовую поддержку. За год контент на цифровой платформе про науку, технологии, историю и культуру страны собрал более 400 миллионов просмотров.



«Вообще в целом мы видим очень много талантливых просветителей, которые, и это сейчас очень важно, хотят не только делиться знаниями и выступать, но и в том числе создавать контент, который распространялся бы в интернете на большую аудиторию. Мне кажется, сейчас это особенно важно, когда так много фейков, когда много низкокачественной информации», — отметил Древаль.

«Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да ещё красиво, талантливо поданная, — это очень востребовано, потому что одной Википедией невозможно пользоваться. Мы сами знаем качество этой информации. Когда появляются талантливые люди, которые профессионалы, мнению которых можно доверять, — это, конечно, дорогого стоит. Это как энциклопедия, только вживую», — заявил Владимир Путин. Максим Древаль пригласил Владимира Путина в мае провести открытый урок для детей в рамках просветительского марафона, глава государства пообещал изучить свой график.

