    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 10

    5 м/с, зап

    766мм

    33%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd69.42eur72.78
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Путин заявил, что одной Википедией «невозможно пользоваться». «Знание» предложило альтернативу

    2566
    20 комментариев

    В России создают альтернативу Википедии на базе общества «Знание», но «с достоверными данными и с очень авторитетными людьми». Об этом 5 мая заявил его гендиректор Максим Древаль в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

    По его словам, сейчас в «Знании» более 8 тысяч лекторов, их количество в этом году хотят увеличить до 15 тысяч. Своим опытом со слушателями делятся люди разных профессий. Для специалистов есть конкурс «Лига лекторов», финалисты и победители которого получают грантовую поддержку. За год контент на цифровой платформе про науку, технологии, историю и культуру страны собрал более 400 миллионов просмотров.

    «Вообще в целом мы видим очень много талантливых просветителей, которые, и это сейчас очень важно, хотят не только делиться знаниями и выступать, но и в том числе создавать контент, который распространялся бы в интернете на большую аудиторию. Мне кажется, сейчас это особенно важно, когда так много фейков, когда много низкокачественной информации», — отметил Древаль.

    «Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да ещё красиво, талантливо поданная, — это очень востребовано, потому что одной Википедией невозможно пользоваться. Мы сами знаем качество этой информации. Когда появляются талантливые люди, которые профессионалы, мнению которых можно доверять, — это, конечно, дорогого стоит. Это как энциклопедия, только вживую», — заявил Владимир Путин.

    Максим Древаль пригласил Владимира Путина в мае провести открытый урок для детей в рамках просветительского марафона, глава государства пообещал изучить свой график.

    "Это будет с 17 по 19 мая, в течение трех дней, по всей стране, выдающиеся спикеры, были бы очень признательны, если бы у вас получилось провести такой открытый урок", - сказал Древаль Путину во время встречи в Кремле.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (20)

    PapaKarlo
    Создавать свою руссопедию- это можно. Но Википедия позволяет авторам править статьи любому пользователю. И писать свои статьи на разные темы. Что мешает нашим ученым заняться правкой имеющихся статей и написанием новых? Ничего не мешает. Садись и пиши. Власти РФ могут привлечь людей, которые имеют знания по теме, будет им платить за это. Иначе говоря, нужно не болтать, а заниматься Википедией предметно
    Денеб
    Наш знаток Интернета..... которому новости приносят на бумажке в папочке.....
    Леонтий
    А здесь главное финансирование получить.Финансирование пошло, работа закипела, но быстро только кошки родятся.Нужно несколько лет на работу и раскрутку.А итог?А какая разница?Как Ходжа Насреддин эмирского ишака подрядился научить говорить : 7 лет на обучение , а за это время точно кто нибудь умрет,и конец контракту.
    Я ребят этих ,лекторов ,не сужу,тема хлебная и благородная.Но в общественной пользе сомневаюсь.Толпа кривых докторов косых наук ничего интересного не напишет, а денег народных сожрут немало.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close