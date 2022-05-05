    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 10

    5 м/с, зап

    766мм

    33%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd69.42eur72.78
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    «Договорились». Путин поддержал идею по увеличению просветительского контента на ТВ

    3019
    12 комментариев


    Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением генерального директора общества «Знание» Максима Древаля о необходимости трансляции просветительского контента по российскому телевидению. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба Кремля.

    «Может быть, действительно, стоит задуматься о том, чтобы фильмы, игровые форматы, лекции, контент про географию, про историю страны чаще появлялся на телеканалах», — сказал Древаль в четверг, 5 мая, на встрече с главой государства.

    Он попросил Путина поддержать появление на ТВ просветительского контента общества «Знание».

    «Договорились», — пообещал президент.

    Владимир Путин в 2015 году подписал указ о создании общества «Знание». В 2021 году глава государства заявил о необходимости перезапустить работу общества на современной цифровой платформе.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (12)

    PapaKarlo
    В 70-80-х при СССР "Знание" очень хорошо работало. Я посещал очень много интересных лекций. Покупал абонементы на еженедельные лекции в Эрмитаже, на цикл творческих встреч с артистами театров и проч. Возрождать нужно и бесплатный просветительский ТВ гос канал. Создавать контент для него... Сейчас просветительские ТВ каналы есть, но они не являются бесплатными. И это неправильно....
    Денеб
    Просветительство с патриотическим уклоном.....
    alexpv
    "Ленинский университет миллионов" - программа ЦТ в 70-ые годы. Самое время возродить)))
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close