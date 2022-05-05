«Договорились». Путин поддержал идею по увеличению просветительского контента на ТВ

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением генерального директора общества «Знание» Максима Древаля о необходимости трансляции просветительского контента по российскому телевидению. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба Кремля.
«Может быть, действительно, стоит задуматься о том, чтобы фильмы, игровые форматы, лекции, контент про географию, про историю страны чаще появлялся на телеканалах», — сказал Древаль в четверг, 5 мая, на встрече с главой государства.
Он попросил Путина поддержать появление на ТВ просветительского контента общества «Знание».
«Договорились», — пообещал президент.
Владимир Путин в 2015 году подписал указ о создании общества «Знание». В 2021 году глава государства заявил о необходимости перезапустить работу общества на современной цифровой платформе.