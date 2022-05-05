Четыре федеральные трассы перекроют в День Победы в Ленобласти

Шествия праздничных колонн и «Бессмертного полка» 9 Мая перекроют движение на четырех федеральных трассах в Тосненском, Всеволожском, Волховском и Приозерском районах Ленинградской области. Водителям придется объезжать участки М-10, «Магистральной», «Колы» и «Сортавалы», сообщает 5 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
В Тосно с 10:00 до 11:00 9 Мая для проведения праздничных мероприятий перекроют участок старого направления федеральной дороги М-10 от Пожарного проезда до шоссе Барыбина. Объехать его можно будет по улично-дорожной сети Тосно, а также по трассе М-10 «Россия» в обход Тосно.
Трассу А-181 «Магистральная» во Всеволожском районе будут перекрывать на двух участках. С 11:20 до 11:40 остановят движение в деревне Гарболово — от Мемориала памяти фронтовикам, жителям Гарболово, до Братской могилы советских воинов. Там пройдет «Бессмертный полк». Затем с 12:40 до 14:00 на время шествия праздничной колонны перекроют участок в поселке имени Морозова — от пересечения с Первомайской улицей до Морозовского кладбища.
В Сясьстрое с 12:00 до 13:00 перекроют трассу Р-21 «Кола» на участке со 136-го по 137-й километр. Там будет проходить праздничный митинг.
А в Приозерске ради акции «Бессмертный полк» на полчаса остановят трассу А-121 «Сортавала». С 12:30 до 13:00 будет перекрыт участок на пересечении с улицей Калинина на 124-м километре дороги.