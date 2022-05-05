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    Сибиряк взыскал с петербуржца компенсацию за «необоснованную злость» в Интернете

    2025
    4 комментария

    Кировский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску красноярского юриста Игната Чевелева к петербуржцу Игорю Карпенко. Истец просил взыскать 10 тысяч рублей компенсации за оскорбления в социальной сети «ВКонтакте». Об этом 5 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    По заявлению истца прокуратура Центрального района провела проверку и вынесла определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Чевелеву предложили обратиться в суд с исковым заявлением и потребовать возмещения убытков и компенсации морального вреда в порядке 152-й статьи ГК РФ. Информацию о владельце номера, к которому была привязана страничка оскорбившего, предоставили в «Мегафоне». Так стало известно об Игоре Карпенко.

    «Со стороны Игоря Карпенко в мой адрес были высказаны не просто слова, а на меня, можно сказать, обрушилась его накопленная необоснованная злость в виде совокупности оскорбительных слов», — описал суть юрист Чевелев в беседе с корреспондентом «Фонтанки».

    Суд внимательно изучил переписку и пришел к выводу, что фразы и выражения, которые были направлены в адрес Чевелева, носят оскорбительный характер, являются недопустимыми в общении между людьми, в связи с чем требования истца подлежат удовлетворению.

    Суд взыскал с Карпенко в пользу Чевелева 10 000 рублей и расходы по оплате госпошлины в размере 300 рублей.

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    Комментарии (4)

    vic_5e4cd1938d1a8
    Мало
    Леонтий
    Кстати ,очень верно поступил,но сумма смешная.500 тыс.вкатать,а то за языком многие не следят.На улице то он такое побоится сказать,а в сети смелый, всех на куски рвет,даже УК РФ не уважает.По мне так код всем на госуслугах и пиши под своей фамилией и фото выложи.Сразу прилично себя вести начнут.
    IvanSt
    Подать в суд на оскорбителя и взыскать десяточку -- а это мысль...
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