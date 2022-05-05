Сибиряк взыскал с петербуржца компенсацию за «необоснованную злость» в Интернете

Кировский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску красноярского юриста Игната Чевелева к петербуржцу Игорю Карпенко. Истец просил взыскать 10 тысяч рублей компенсации за оскорбления в социальной сети «ВКонтакте». Об этом 5 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По заявлению истца прокуратура Центрального района провела проверку и вынесла определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Чевелеву предложили обратиться в суд с исковым заявлением и потребовать возмещения убытков и компенсации морального вреда в порядке 152-й статьи ГК РФ. Информацию о владельце номера, к которому была привязана страничка оскорбившего, предоставили в «Мегафоне». Так стало известно об Игоре Карпенко.

«Со стороны Игоря Карпенко в мой адрес были высказаны не просто слова, а на меня, можно сказать, обрушилась его накопленная необоснованная злость в виде совокупности оскорбительных слов», — описал суть юрист Чевелев в беседе с корреспондентом «Фонтанки».