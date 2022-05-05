«Дальше всё как в тумане». Петербуржцы рассказывают, как собирают грибы корзинами

«Нашла первую шапочку прямо на тропинке, а дальше всё как в тумане... Взяла волшебную палку-копалку и, целый час не разгибаясь, в позе пьющего оленя, шуршала листвой... Искать сейчас шапочки — та ещё забава. Сидят в земле и прячутся под прошлогодней листвой, а ноги отращивать не хотят», — рассказывает Елена 5 мая в группе «Грибы и грибники СПб» «ВКонтакте».

Главная добыча Елены — сморчковая шапочка и саркосцифа австрийская. Их петербурженка собрала вчера недалеко от дома, в Ломоносовском районе.

Сморчковая шапочка считается съедобным грибом, но перед употреблением его советуют варить в течение 10–15 минут (отвар сливать) или высушить, чтобы подстраховаться на случай ошибки, поскольку неопытные грибники могут спутать его с ядовитым строчком обыкновенным.



Саркосцифа австрийская, или «алая эльфова чаша», — съедобный гриб низкого качества, немного жестковатый на вкус. Перед приготовлением его отваривают в подсоленной воде. Затем его можно пожарить, например, с луком.

