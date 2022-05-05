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    «Дальше всё как в тумане». Петербуржцы рассказывают, как собирают грибы корзинами

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    10 комментариев

    Корзинами, полными весенних даров леса, петербургские грибники хвастаются в соцсетях.

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    Главная добыча Елены — сморчковая шапочка и саркосцифа австрийская. Их петербурженка собрала вчера недалеко от дома, в Ломоносовском районе.

    «Нашла первую шапочку прямо на тропинке, а дальше всё как в тумане... Взяла волшебную палку-копалку и, целый час не разгибаясь, в позе пьющего оленя, шуршала листвой... Искать сейчас шапочки — та ещё забава. Сидят в земле и прячутся под прошлогодней листвой, а ноги отращивать не хотят», — рассказывает Елена 5 мая в группе «Грибы и грибники СПб» «ВКонтакте».

    Сморчковая шапочка считается съедобным грибом, но перед употреблением его советуют варить в течение 10–15 минут (отвар сливать) или высушить, чтобы подстраховаться на случай ошибки, поскольку неопытные грибники могут спутать его с ядовитым строчком обыкновенным.

    Саркосцифа австрийская, или «алая эльфова чаша», — съедобный гриб низкого качества, немного жестковатый на вкус. Перед приготовлением его отваривают в подсоленной воде. Затем его можно пожарить, например, с луком.

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    Комментарии (10)

    LiChaBaTa
    Это был странный лес…. Сначала я шел за грибами… Потом они за мной…
    vic_5e4cd1938d1a8
    Такие грибы есть, всё равно, что есть кузнечиков вместо мяса.
    Да и получать радость от сбора подобных грибов, сомнительное удовольствие. Когда находишь, например, моховик радости меньше, чем от находки белого. А в данном случае, статус грибов из заметки, совсем никакой. Разве, что в лесу погулять, но сборщица пишет, что только в земле ковырялась ..
    Znatok78
    Господи, зачем они им?? Можно же просто пойти в лес погулять..
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