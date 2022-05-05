Семак: Мы не будем привлекать игроков из молодежной команды и «Зенита»-2 в оставшихся матчах чемпионата

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак на пресс-конференции перед игрой 28 тура чемпионата РПЛ против «Химок» уже в статусе чемпиона текущего сезона рассказал о задачах на оставшиеся три матча.
«Задача всегда одна — готовиться к каждому матчу, у нас в подготовке ничего не изменилось. Мы также хотим выходить, играть, побеждать, забивать мячи. К чему мы и готовимся, в принципе».
Также он добавил, что не планирует использовать больше молодых игроков в оставшихся матчах.
«На сегодняшний день мы не будем привлекать игроков из молодежной команды и «Зенита»-2, есть на это определенные причины. Кому-то по личным контрактам нужно доиграть до определенного количества времени, кому-то по другим аспектам нужно, кто-то не получал достаточной игровой практики, кого-то не видели во взаимодействиях друг с другом. Это те моменты, на которые мы будем обращать внимание касаемо подготовки», — считает Семак.
По его словам, в системе «Зенита» пока нет молодых футболистов, способных заменить действующих игроков основы.
«Нужно и имеет смысл подпускать и проверять тех футболистов, кто будет готов помочь в ближайшей перспективе. Пока сказать, что в молодежной команде и «Зените»-2 есть игроки, которые выйдут и заменят тех, которые есть, без потери качества, наверное, сложно. Нужно пройти определенный путь и через сборы, и через товарищеские матчи. Кто хочет играть, кто может играть, те футболисты и будут играть. Тем более что все команды должны быть в равных условиях; мы в этом отношении постараемся сделать всё возможное и соблюсти футбольный фейр-плей, постараться в каждой игре играть на победу, чтобы не давать преимущества какой-либо из команд, которые борются за те или иные места», — подчеркнул Семак.
Напомним, что «Зенит» победил в матче 27 тура чемпионата против «Локомотива» и обеспечил себе досрочное чемпионство. Этот титул стал для команды девятым в истории и четвертым подряд.