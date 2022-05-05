Семак: Мы не будем привлекать игроков из молодежной команды и «Зенита»-2 в оставшихся матчах чемпионата

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак на пресс-конференции перед игрой 28 тура чемпионата РПЛ против «Химок» уже в статусе чемпиона текущего сезона рассказал о задачах на оставшиеся три матча.

«Задача всегда одна — готовиться к каждому матчу, у нас в подготовке ничего не изменилось. Мы также хотим выходить, играть, побеждать, забивать мячи. К чему мы и готовимся, в принципе».



Также он добавил, что не планирует использовать больше молодых игроков в оставшихся матчах.

«На сегодняшний день мы не будем привлекать игроков из молодежной команды и «Зенита»-2, есть на это определенные причины. Кому-то по личным контрактам нужно доиграть до определенного количества времени, кому-то по другим аспектам нужно, кто-то не получал достаточной игровой практики, кого-то не видели во взаимодействиях друг с другом. Это те моменты, на которые мы будем обращать внимание касаемо подготовки», — считает Семак.