Семак о новом контракте с «Зенитом»: Я не утверждал с уверенностью, что я здесь буду работать

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак ушел от ответа на вопрос о том, продолжит ли он тренировать петербургский клуб в следующем сезоне. По его словам, этот вопрос его сейчас не волнует.



— Прежде, чем планировать, нужно понимать исходные данные, — заявил Семак в ответ на вопрос журналистов о новом контракте. — Я не говорил, что это касается меня. Я не утверждал с уверенностью, что я здесь буду работать. Что касается моего личного контракта, то это меньшее, что меня сейчас интересует. Есть матчи, которые мы должны играть, а дальше... Если будут какие-то новости, то вы их узнаете от нашего руководства.

