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    Семак о новом контракте с «Зенитом»: Я не утверждал с уверенностью, что я здесь буду работать

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    4 комментария

    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак ушел от ответа на вопрос о том, продолжит ли он тренировать петербургский клуб в следующем сезоне. По его словам, этот вопрос его сейчас не волнует.

    — Прежде, чем планировать, нужно понимать исходные данные, — заявил Семак в ответ на вопрос журналистов о новом контракте. — Я не говорил, что это касается меня. Я не утверждал с уверенностью, что я здесь буду работать. Что касается моего личного контракта, то это меньшее, что меня сейчас интересует. Есть матчи, которые мы должны играть, а дальше... Если будут какие-то новости, то вы их узнаете от нашего руководства.

    — Но у вас есть желание остаться?

    — Все вопросы, которые мы обсуждаем, останутся там, где они будут обсуждаться. Всё узнаете.

    Напомним, что под руководством Сергея Семака «Зенит» выиграл четыре чемпионства подряд.

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    Комментарии (4)

    267086865
    Тренер, который ничего в Еврокубках не показал за эти годы (при таком бюджете)...вылетел из Кубка страны, как порядочный человек, должен покинуть команду.
    MGF
    Думаю у него есть совесть и он уедет из России. Он же родился в Украине.
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