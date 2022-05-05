    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 7

    5 м/с, зап

    766мм

    37%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd69.42eur72.78
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Директор петербургской школы вызвал полицию для родителей

    5988
    4 комментария

    Следственный комитет проверяет степень близости между жителем Невского района Петербурга и его 15-летней падчерицей. Безопасностью девочки в семье правоохранителей озадачил директор её школы, стало известно «Фонтанке» 5 мая.

    Руководитель школы-интерната позвонил в экстренную службу 112 накануне вечером и известил полицию о том, что одна из его учениц могла стать жертвой домогательств. Девочка призналась, что ранним утром в квартире Невского района к ней приставал 35-летний отчим.

    Через час оперативники уголовного розыска уже везли его в отдел полиции. Судя по соцсетям, он и мать девочки из Уфы. Там же мужчина директорствовал в нескольких компаниях, которые занимаются упаковкой товаров и доставкой продуктов — по данным СПАРК, все они ликвидированы. Пока отчим получил протокол о появлении пьяным в общественных местах и возможность изучить камеру для задержанных изнутри.

    Следственный комитет проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    Полярный Лис
    Вот почитаешь такие новости и понимаешь. что лучше детей не заводить или сразу в детдом сдавать, пока они тебя не сдали в ментовку.
    Или хотя-бы скрытую систему видеонаблюдения дома иметь, чтоб фиксировать там все происходящее. Главное, чтоб дети про нее не знали.
    Потому как доказать или опровергнуть факт домогательств практически невозможно. По хорошему бы вообще запретить возбуждать подобные дела без наличия каких-либо реальных доказательств (медосвидетельствования видеозаписи и тд...) а то считай полнейшее беззаконие - каждый может донести на каждого... а если обвинение будет ложным - ему за то ничего не будет.
    lamer
    Не купил ипхон доченьке приемной. И таки, РСП - зло!
    Леонтий
    На каторгу!Будет знать как на бабе с детьми жениться.Там его научат.
    Доказательства тут уже не важны.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close