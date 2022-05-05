Директор петербургской школы вызвал полицию для родителей

Следственный комитет проверяет степень близости между жителем Невского района Петербурга и его 15-летней падчерицей. Безопасностью девочки в семье правоохранителей озадачил директор её школы, стало известно «Фонтанке» 5 мая.



Руководитель школы-интерната позвонил в экстренную службу 112 накануне вечером и известил полицию о том, что одна из его учениц могла стать жертвой домогательств. Девочка призналась, что ранним утром в квартире Невского района к ней приставал 35-летний отчим.

Через час оперативники уголовного розыска уже везли его в отдел полиции. Судя по соцсетям, он и мать девочки из Уфы. Там же мужчина директорствовал в нескольких компаниях, которые занимаются упаковкой товаров и доставкой продуктов — по данным СПАРК, все они ликвидированы. Пока отчим получил протокол о появлении пьяным в общественных местах и возможность изучить камеру для задержанных изнутри.