Минэк создаст IT-систему по «моделированию» экономического развития почти за 270 млн рублей

Министерство экономического развития РФ заказало создание государственной информационной системы «Экономика», которая будет моделировать и прогнозировать социально-экономическое развитие страны. Стоимость контракта — 269,8 млн рублей. Об этом 4 мая сообщает РБК со ссылкой на портал госзакупок. Унифицированная информационная база министерства позволит, как указано в техзадании, «обеспечить перспективное планирование». Пользоваться ей смогут сотрудники ведомства и других органов власти, а также юрлица и физлица.

Ключевой целью создания новой системы, рассказал РБК глава направления «Цифровое развитие» ЦСР Александр Малахов, является упорядочивание аналитики в рамках единого пространства. «В первую очередь — это система для повышения эффективности внутренней деятельности, а не для публикации данных для широкого круга лиц», — сказал он.

Заявки на участие в конкурсе принимались до 4 мая. Проведение опытной эксплуатации и приемочных испытаний запланировано на февраль-март 2023 года.