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    Минэк создаст IT-систему по «моделированию» экономического развития почти за 270 млн рублей

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    5 комментариев


    Министерство экономического развития РФ заказало создание государственной информационной системы «Экономика», которая будет моделировать и прогнозировать социально-экономическое развитие страны. Стоимость контракта — 269,8 млн рублей. Об этом 4 мая сообщает РБК со ссылкой на портал госзакупок.

    Унифицированная информационная база министерства позволит, как указано в техзадании, «обеспечить перспективное планирование». Пользоваться ей смогут сотрудники ведомства и других органов власти, а также юрлица и физлица.

    Ключевой целью создания новой системы, рассказал РБК глава направления «Цифровое развитие» ЦСР Александр Малахов, является упорядочивание аналитики в рамках единого пространства. «В первую очередь — это система для повышения эффективности внутренней деятельности, а не для публикации данных для широкого круга лиц», — сказал он.

    Заявки на участие в конкурсе принимались до 4 мая. Проведение опытной эксплуатации и приемочных испытаний запланировано на февраль-март 2023 года.

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    Комментарии (5)

    Карабас Барабас
    Этим ребятам никакая система уже не поможет, нет у них задачи "прогнозировать социально-экономическое развитие". Есть задача обосновать "отрицательный рост" и нарисовать красивый отчет руководству, чтоб от кормушки не отлучили. Инстинкт выживания, если отлучат, на работу они не устроятся, так как на хрен никому не нужны.
    Alex000
    На деревянных счётах?
    С электроникой-то потенциально труба.
    Лёха Петров
    Вот это попил! Правда, в нынешних реалиях не так уж много )
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