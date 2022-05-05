Петербургский суд спросил Инстасамку за базар и запретил старый клип на тему АУЕ* с её участием

Заместитель военного прокурора 301-й военной прокуратуры гарнизона ознакомился с творчеством Инстасамки и её друзей. Прокурору не понравилось, он пошёл в суд.

Особенно смутило сотрудника надзорного ведомства видео на песню «АУЕ»* (организация с аналогичной аббревиатурой внесена в список запрещённых в России — Прим. ред.), где юная исполнительница, ещё без модификаций во внешности, прыгает в оранжевом комбинезоне со своими друзьями рэперами и поёт про тяжкую жизнь в тюрьме и чётки из хлеба. Прокурор попросил признать клип информацией, запрещённой к распространению в РФ.



5 мая Кировский районный суд требования удовлетворил. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, песня содержит нецензурные выражения, информацию и изображения, пропагандирующие противоправное поведение и субкультуру «АУЕ», ориентированную на внедрение в повседневную жизнь «воровского и криминального» стиля общения и поведения.

