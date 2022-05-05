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    Петербургский суд спросил Инстасамку за базар и запретил старый клип на тему АУЕ* с её участием

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    Заместитель военного прокурора 301-й военной прокуратуры гарнизона ознакомился с творчеством Инстасамки и её друзей. Прокурору не понравилось, он пошёл в суд.

    Особенно смутило сотрудника надзорного ведомства видео на песню «АУЕ»* (организация с аналогичной аббревиатурой внесена в список запрещённых в России — Прим. ред.), где юная исполнительница, ещё без модификаций во внешности, прыгает в оранжевом комбинезоне со своими друзьями рэперами и поёт про тяжкую жизнь в тюрьме и чётки из хлеба. Прокурор попросил признать клип информацией, запрещённой к распространению в РФ.

    5 мая Кировский районный суд требования удовлетворил. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, песня содержит нецензурные выражения, информацию и изображения, пропагандирующие противоправное поведение и субкультуру «АУЕ», ориентированную на внедрение в повседневную жизнь «воровского и криминального» стиля общения и поведения.

    Суд отметил, что информации, содержащаяся на указанном сайте, «распространяет идеологию неформального молодёжного криминализованного движения «АУЕ», пропагандирует философию «воров в законе» и тюремные «понятия», ставя их выше законодательства РФ, тем самым подрывает авторитет легитимных органов исполнительной и судебной власти».

    Отдельно стоит признать, что песня и клип, в которых приняла участие Инстасамка, скорее, высмеивают субкультуру «АУЕ». Особо внимательные могут заметить в тексте отсылки к таким звёздам русского шансона как «Воровайки» и «Бутырка».

    * Организация внесена в список запрещённых в России

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