Несколько улиц на севере Петербурга перекроют для прокладки коммуникаций

С 7 по 11 мая в трех районах Петербурга — Выборгском, Курортном и Приморском — вступят в силу новые ограничения движения, связанные с работами на газопроводе, водопроводе и инженерных сетях. Об этом 5 мая предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
В Выборгском районе для строительства газопровода с 10 по 22 мая и с 20 по 26 июня перекроют движение у дома 7 по Зеленкову переулку от Ловизского переулка до Беловодского переулка.
В Курортном районе работы на коммуникациях пройдут по трем адресам в поселке Песочный и Сестрорецке:
- с 7 по 13 мая для прокладки водопровода перекроют движение у дома 14 по Мельничной улице в Песочном от Красного проезда до Сельской улицы (объехать можно по Сельской улице и Красному проезду);
- с 7 по 14 мая для прокладки инженерных сетей закроют проезд у дома 35 по Школьной улице в Песочном от Краснофлотской улицы до Советской улицы;
- с 11 по 18 мая из-за строительства водопровода перекроют движение у дома 76 по Гагаринской улице в Сестрорецке.
В Приморском районе с 7 по 16 мая из-за работ по прокладке инженерных сетей перекроют проезд по двум адресам:
- у дома 6 по Эстонской улице от Новосельковской улицы до Репищевой улицы (объезд предусмотрен по Репищевой улице, Новосельковской улице и улице Щербакова);
- по Дуговой улице в Лисьем Носу от Новой улицы до Новоцентральной улицы (объезд возможен по Новоцентральной улице, улице Электропередач и Новой улице).