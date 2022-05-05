Несколько улиц на севере Петербурга перекроют для прокладки коммуникаций

С 7 по 11 мая в трех районах Петербурга — Выборгском, Курортном и Приморском — вступят в силу новые ограничения движения, связанные с работами на газопроводе, водопроводе и инженерных сетях. Об этом 5 мая предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

В Выборгском районе для строительства газопровода с 10 по 22 мая и с 20 по 26 июня перекроют движение у дома 7 по Зеленкову переулку от Ловизского переулка до Беловодского переулка.



В Курортном районе работы на коммуникациях пройдут по трем адресам в поселке Песочный и Сестрорецке: