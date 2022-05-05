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    Петербургская садовница через суд добилась компенсации за надпил колена кусторезом

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    Работница одного из петербургских садово-парковых предприятий взыскала через суд полмиллиона рублей после получения тяжелого увечья. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Петербургу.

    Было установлено, что в один из трудовых будней коллега потерпевшей во время расчистки парковой территории случайно прошелся лезвием кустореза по правой ноге 59-летней женщины. В результате та получила открытый перелом большеберцовой кости, перенесла несколько операций и до сих пор проходит лечение. Петербурженка получила инвалидность третьей группы и ходит с тросточкой. Суд оценил травму как тяжкий вред здоровью.

    Приговором мирового судьи мужчина, орудовавший кусторезом, был признан виновным в причинении тяжкого вреда по неосторожности. Мужчина дважды выплачивал материальную помощь коллеге, в том числе оплатил лечение. Также он неоднократно обращался к руководству садово-паркового предприятия с просьбой оказать содействие и выплатить компенсацию пострадавшей женщине. Однако работодатель данное обращение игнорировал.

    В итоге петербурженка подала иск к СПП о компенсации морального вреда. Петродворцовый суд удовлетворил требование и постановил взыскать с работодателя полмиллиона рублей. Исполнительный лист был передан районному отделу ГУ ФССП по Петербургу. После работы пристава все деньги были перечислены взыскательнице.

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