Петербургская садовница через суд добилась компенсации за надпил колена кусторезом

Работница одного из петербургских садово-парковых предприятий взыскала через суд полмиллиона рублей после получения тяжелого увечья. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Петербургу.



Было установлено, что в один из трудовых будней коллега потерпевшей во время расчистки парковой территории случайно прошелся лезвием кустореза по правой ноге 59-летней женщины. В результате та получила открытый перелом большеберцовой кости, перенесла несколько операций и до сих пор проходит лечение. Петербурженка получила инвалидность третьей группы и ходит с тросточкой. Суд оценил травму как тяжкий вред здоровью.

