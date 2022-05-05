Охранника нашли мертвым в ванной в Невском районе Петербурга

Жена обнаружила мертвым в ванной сотрудника ЧОПа. Он дождался её с работы.
Полицию и СК вызвали в квартиру на проспекте Александровской Фермы накануне около половины второго дня, стало известно «Фонтанке» 5 мая. В 112 позвонила 46-летняя местная жительница. Она, по предварительной информации, сообщила, что около 8:30 вернулась домой с работы, пообщалась с мужем — 50-летним охранником — и пошла спать. А около 13:20 услышала хлопок. Вышла на звук из комнаты, дошла до ванной и обнаружила супругам мертвым, рядом лежало ружье.
«Сайгу-12» с 15-ю патронами изъяли сотрудники оперативно-следственной группы.
Проводится проверка.