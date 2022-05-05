Россияне стали в полтора раза чаще заходить в интернет-магазины российских брендов одежды

В апреле 2022 года среднесуточный трафик в онлайн-магазинах российских брендов одежды вырос на 55% по сравнению с февралем. Такие выводы получили эксперты МегаФона по итогам анализа больших данных.

Если смотреть на количество посетителей в интернет-магазинах отечественных марок, то в марте их стало на 23% больше, чем в феврале, а в апреле — на 17% больше, чем в марте. Всё это происходит на фоне ухода с российского рынка популярных мировых брендов. В среднем покупатели проводили на страницах магазинов в апреле по 16 минут. Большую часть посетителей составляют женщины — на их долю пришлось 82% от общего числа.