Машину сожгли на улице Володи Дубинина компьютерному мастеру. Он грешит на мстительных хулиганов

Уголовное дело возбуждено после того, как во дворах Петергофа полыхала «КИА».



Пожарных к дому 2 по улице Володи Дубинина вызвали накануне около двух ночи, стало известно «Фонтанке» 5 мая. После того, как расчеты потушили пламя на «КИА Спортейдж», выяснилось, что ремонт дорого обойдется её владельцу — повреждены были капот, обе передние двери, моторный отсек, а также лопнуло лобовое стекло.

Полицейские, которых вызвали на место, пообщались с владельцем автомобиля — 35-летним местным жителем, который занимается ремонтом гаджетов. Сотрудникам МВД мужчина сообщил, что неделю назад во дворе у него был конфликт с компанией, выпивающей на детской площадке. А других мотивов для поджога его машины он не знает.

