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    Машину сожгли на улице Володи Дубинина компьютерному мастеру. Он грешит на мстительных хулиганов

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    2 комментария

    Уголовное дело возбуждено после того, как во дворах Петергофа полыхала «КИА».

    Пожарных к дому 2 по улице Володи Дубинина вызвали накануне около двух ночи, стало известно «Фонтанке» 5 мая. После того, как расчеты потушили пламя на «КИА Спортейдж», выяснилось, что ремонт дорого обойдется её владельцу — повреждены были капот, обе передние двери, моторный отсек, а также лопнуло лобовое стекло.

    Полицейские, которых вызвали на место, пообщались с владельцем автомобиля — 35-летним местным жителем, который занимается ремонтом гаджетов. Сотрудникам МВД мужчина сообщил, что неделю назад во дворе у него был конфликт с компанией, выпивающей на детской площадке. А других мотивов для поджога его машины он не знает.

    Просмотр записей с уличных камер помог составить ориентировку на мужчину ростом до 170 см в темной одежде, скрывавшего лицо капюшоном.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества».

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    Комментарии (2)

    shipland1
    Если он из объявлений типа "компьютерный мастер - живу рядом, приду быстро", то не удивительно, таким могут и квартиру сжечь =)
    lamer
    Поди BIOS плохо настроил, или не все драйвера поставил.
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