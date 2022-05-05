Девочка поранила горло проволокой, запечённой в батоне

СУ СК по Республике Татарстан проводит доследственную проверку по факту сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности.



«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение, согласно которому в городе Буинске во время еды девочка едва не проглотила кусок проволоки, запеченный в батоне. При этом ребенок оцарапал горло инородным предметом», — информирует управление 5 мая.



РИА Новости пишет, что, по словам матери ребёнка, проволока, которой поранилась её дочка, похожа на кусок от металлической губки для мытья посуды.

