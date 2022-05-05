Девочка поранила горло проволокой, запечённой в батоне

СУ СК по Республике Татарстан проводит доследственную проверку по факту сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности.
«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение, согласно которому в городе Буинске во время еды девочка едва не проглотила кусок проволоки, запеченный в батоне. При этом ребенок оцарапал горло инородным предметом», — информирует управление 5 мая.
РИА Новости пишет, что, по словам матери ребёнка, проволока, которой поранилась её дочка, похожа на кусок от металлической губки для мытья посуды.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки обещают принять процессуальное решение.