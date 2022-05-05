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    Девочку-подростка увезли в реанимацию из колпинской школы. Следователь изучает её рисунки и круг общения

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    Врачи детской городской больницы имени Филатова спасают семиклассницу из Колпинского района Петербурга. Собираясь на уроки после длинных выходных, она переборщила с лекарствами, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 мая.

    По предварительным данным, скорую помощь для 13-летней ученицы вызвали накануне перед началом занятий. В больницу пациентку, которой диагностировали острое отравление медицинским препаратом, доставили в тяжёлом состоянии. Девочка в реанимации.

    Сотрудники правоохранительных органов уже побывали в её квартире в Колпино, где, как предполагается, она опустошила аптечку. Школьница воспитывается в неполное семье, ранее внимание инспектора по делам несовершеннолетних не привлекала. В её соцсетях песни Алёны Швец, паблики для художников и о красоте, аниме-картинки, одна из записей на стене напоминает, что дружба — это не только лайки.

    Следователь уехал с её телефоном, блокнотом с рисунками и информацией об отношениях с одноклассниками, которые в последнее время были далеки от идеала.

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