Девочку-подростка увезли в реанимацию из колпинской школы. Следователь изучает её рисунки и круг общения

Врачи детской городской больницы имени Филатова спасают семиклассницу из Колпинского района Петербурга. Собираясь на уроки после длинных выходных, она переборщила с лекарствами, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 мая.



По предварительным данным, скорую помощь для 13-летней ученицы вызвали накануне перед началом занятий. В больницу пациентку, которой диагностировали острое отравление медицинским препаратом, доставили в тяжёлом состоянии. Девочка в реанимации.



Сотрудники правоохранительных органов уже побывали в её квартире в Колпино, где, как предполагается, она опустошила аптечку. Школьница воспитывается в неполное семье, ранее внимание инспектора по делам несовершеннолетних не привлекала. В её соцсетях песни Алёны Швец, паблики для художников и о красоте, аниме-картинки, одна из записей на стене напоминает, что дружба — это не только лайки.

