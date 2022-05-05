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    Житель Мурино ночью поехал на велосипеде по трассе Петербург — Псков. Его не заметил аккуратный пенсионер

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    17 комментариев

    Смертельное ДТП произошло за два часа до полуночи в Лужском районе Ленинградской области.

    По данным «Фонтанки», 4 мая около 22 часов на 129-м километре дороги Санкт-Петербург — Псков кроссовер Subaru Outback с петербургскими номерами сбил велосипедиста, ехавшего по проезжей части в попутном направлении. Велосипедист скончался на месте.

    Автомобилем, по сведениям «Фонтанки», управлял 66-летний пенсионер из Петербурга, которого с начала прошлого года ни разу не привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Погибший велосипедист — 58-летний житель Мурино, нигде официально не работал.

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    Комментарии (17)

    Елена А.
    Дорога Орехово-Сосново. Петляет. Там и днем едешь аккуратно, можно из-за поворота не заметить, а в темное время- жесть! Недалеко база отдыха, велосипедисты в темноте , а еще любят парочками ехать.
    На машине едешь и гудишь...Дачники возмущаются, но как предупредить велосипедиста, у которого еще и плеер в ушах...
    Спасти могут только велодорожки.
    Леонтий
    Часто едут и идут по дорогам в темноте,без отражателей,без фар,даже одежда темная,значка с отражателем нет.Бывает замечаешь только по отражению света фар от кроссовок.Вообще иногда увидеть невозможно.Муринскому вечная память.
    Denis_5e4cccd08a04e
    У меня так двоюродный брат погиб. Все были трезвые, катафот на велосипеде был, но не новый и не яркий. 9 вечера, сентябрь. Женщина за рулем, не увидела. Так что в темное время - только в желтом или оранжевом жилете и с яркими фонарями на велосипеде. А лучше только в светлое время.
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