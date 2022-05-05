Житель Мурино ночью поехал на велосипеде по трассе Петербург — Псков. Его не заметил аккуратный пенсионер

Смертельное ДТП произошло за два часа до полуночи в Лужском районе Ленинградской области.



По данным «Фонтанки», 4 мая около 22 часов на 129-м километре дороги Санкт-Петербург — Псков кроссовер Subaru Outback с петербургскими номерами сбил велосипедиста, ехавшего по проезжей части в попутном направлении. Велосипедист скончался на месте.



Автомобилем, по сведениям «Фонтанки», управлял 66-летний пенсионер из Петербурга, которого с начала прошлого года ни разу не привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Погибший велосипедист — 58-летний житель Мурино, нигде официально не работал.

