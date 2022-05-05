Двое с пистолетом меняли жизнь петербуржца на 3 миллиона у Правобережного рынка

Об испорченных майских праздниках 48-летний петербуржец рассказал полиции накануне. По его словам, в минувшую субботу, 30 апреля, у дома напротив станции метро «Улица Дыбенко» двое с пистолетом втолкнули его в «КИА» и увезли к Правобережному рынку. Разговор был, судя по всему, недолгий, но эмоциональный. От мужчины требовали 3 миллиона рублей, в случае отказа обещали свести в могилу.

Житель Невского района Петербурга стал жертвой разбойного нападения на пороге собственного дома. Вооружённый дуэт добивался трёх миллионов, но удовлетворился парой купюр, стало известно «Фонтанке» 5 мая.

Через два дня миллионами бывший программист, а сейчас, как говорит, безработный, не разжился. Беседу с ним продолжили в парадной шестнадцатиэтажки на Товарищеском проспекте, 26/1. Убеждали ножом и, чтобы не уходить с пустыми руками, отобрали телефон и 200 рублей наличными.

