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    Двое с пистолетом меняли жизнь петербуржца на 3 миллиона у Правобережного рынка

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    2 комментария

    Житель Невского района Петербурга стал жертвой разбойного нападения на пороге собственного дома. Вооружённый дуэт добивался трёх миллионов, но удовлетворился парой купюр, стало известно «Фонтанке» 5 мая.

    Об испорченных майских праздниках 48-летний петербуржец рассказал полиции накануне. По его словам, в минувшую субботу, 30 апреля, у дома напротив станции метро «Улица Дыбенко» двое с пистолетом втолкнули его в «КИА» и увезли к Правобережному рынку. Разговор был, судя по всему, недолгий, но эмоциональный. От мужчины требовали 3 миллиона рублей, в случае отказа обещали свести в могилу.

    Через два дня миллионами бывший программист, а сейчас, как говорит, безработный, не разжился. Беседу с ним продолжили в парадной шестнадцатиэтажки на Товарищеском проспекте, 26/1. Убеждали ножом и, чтобы не уходить с пустыми руками, отобрали телефон и 200 рублей наличными.

    Ущерб для собственного бюджета заявитель оценил в 10 200 рублей и назвал полицейским имя 43-летнего мужчины, с которым имеет шапочное знакомство. Его и сообщника ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии (2)

    lamer
    Да там постоянно наркоманский гадюшник, у этого Невского рынка.
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