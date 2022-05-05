    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 1

    4 м/с, зап

    767мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd69.42eur72.78
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Пока в Петербурге ещё прохладно, но к выходным обещают до плюс 19

    1182
    обсудить

    В Петербурге началось плавное потепление. Погоду исправил антициклон.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 мая в городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер днём умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся местами до нуля, днем составит плюс 10–12 градусов.

    «Яндекс.Погода» ожидает всего плюс 9 и предупреждает, что сегодняшний день может стать самым холодным 5 мая за 15 лет. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день бывает облачно с прояснениями, от 3 до 15 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 5 мая выдалось в 1965 году, минус 4 градуса днём, а самое тёплое — в 2001 году, плюс 24.

    «Сегодня Северная столица будет ощущать влияние северной периферии антициклона. При облачной с прояснениями погоде обойдётся без осадков, а воздушные массы начнут постепенно прогреваться», — поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

    Завтра, по прогнозу СЗ УГМС, станет ещё теплее, 15–17 градусов, а в субботу — 17–19 градусов. Правда, оба дня возможны небольшие кратковременные дожди.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close