Пока в Петербурге ещё прохладно, но к выходным обещают до плюс 19

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 мая в городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер днём умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся местами до нуля, днем составит плюс 10–12 градусов.



«Яндекс.Погода» ожидает всего плюс 9 и предупреждает, что сегодняшний день может стать самым холодным 5 мая за 15 лет. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день бывает облачно с прояснениями, от 3 до 15 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 5 мая выдалось в 1965 году, минус 4 градуса днём, а самое тёплое — в 2001 году, плюс 24.

