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    Петербург пережил массовый налёт лебедей. Их больше нет, но снегирь и поганка с нами

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    Сотни лебедей сделали остановку в Петербурге во время своей миграции на северо-восток. Выводить потомство они будут в Ненецком автономном округе.

    Бёрдвотчеры успели полюбоваться многочисленной стаей на берегу Финского залива. «Был там в середине дня, а лебеди всё летели и летели по одному, по два, по три, по пять. <...> Фото слабо передает масштаб, но вживую это что-то!» — делится фотограф Антон Кубышкин 5 мая в группе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».

    А вот красношейные поганки будут гнездиться и выращивать птенцов в наших краях.

    Также с нами остаются снегири.

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