Петербург пережил массовый налёт лебедей. Их больше нет, но снегирь и поганка с нами

Сотни лебедей сделали остановку в Петербурге во время своей миграции на северо-восток. Выводить потомство они будут в Ненецком автономном округе.



Бёрдвотчеры успели полюбоваться многочисленной стаей на берегу Финского залива. «Был там в середине дня, а лебеди всё летели и летели по одному, по два, по три, по пять. <...> Фото слабо передает масштаб, но вживую это что-то!» — делится фотограф Антон Кубышкин 5 мая в группе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».

