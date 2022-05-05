Российские строители пройдут обучение онлайн

Специалисты отрасли смогут бесплатно повысить квалификацию в дистанционном формате. С конца мая им будут доступны образовательные курсы РАНХиГС в рамках программы «Содействие занятости». Заявки потенциальных студентов принимают уже сейчас.

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Президентская академия (РАНХиГС) — один из трех федеральных операторов госпрограммы. Вуз предлагает переобучение по таким направлениям, как управление коммерческой недвижимостью, технический надзор за соблюдением проектных решений и качеством строительства, сметное ценообразование на предприятии. Занятия проходят удаленно — а значит, доступны жителям всех регионов страны.

Курсы РАНХиГС станут частью политики, направленной на повышение эффективности строительной индустрии. «Мы не можем быть конкурентоспособными, когда производительность труда у нашего строителя в 2–2,5 раза ниже, чем у турецкого, и в 6–8 раз ниже, чем у американского», — подчеркнул вице-премьер России Марат Хуснуллин в одном из своих выступлений.

По данным портала «Работа в России», людям, испытывающим сложности в трудоустройстве, сейчас доступны более 36 тыс. бесплатных образовательных программ по различным направлениям.

Чтобы пройти обучение, необходимо авторизоваться на портале «Работа в России» с помощью учетной записи ЕСИА, а затем подать запрос на интересующую программу в РАНХиГС. В течение трех дней после этого нужно пройти профориентацию в центре занятости по месту жительства. Когда заявку одобрят, студента зачислят в группу ближайшего потока в срок не более 10 дней.

«Жители России очень активно принимают участие в проекте «Содействие занятости». За три недели с момента старта федеральной программы мы получили около 5 тыс. заявок на обучение», — рассказали в Президентской академии.

Подготовлено совместно с РАНХиГС

