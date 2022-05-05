Духовный путь 2.0. Почему баптисты не покупают облигации

Как являть Христа в соцсетях? Можно ли верующему человеку инвестировать, играть на бирже и брать кредиты? Что общего между метавселенной и Вавилонской башней? О современной жизни и непреходящих ценностях мы говорим с Анатолием Дмитриевым — членом общины евангельских христиан-баптистов. «Фонтанка» продолжает проект «Духовный путь 2.0. Молодежь и религия в большой стране».



«Вы счастливый человек?» Анатолий, не задумываясь, отвечает утвердительно Фото: Павел Каравашкин Поделиться Поделиться





«Святые» соцсети

Учение баптистов говорит: каждый верующий человек — священник. В том смысле, что вся его жизнь должна быть служением богу, не только в стенах храма. И что для проповеди хороши любые средства, лишь бы были эффективными. А какая площадка в современном мире самая популярная? Правильно, соцсети. Поэтому 35-летний Анатолий Дмитриев завел аккаунты на всех доступных онлайн-платформах и для каждой создает подходящий по формату контент.

— Сейчас присматриваюсь к TikTok: думаю, как можно использовать его для благовестия, — говорит молодой петербуржец.



Он уверовал в 19 лет. Поиски Бога начались с поиска смысла жизни: юноша чувствовал, что мы приходим в мир не только для того, чтобы работать, путешествовать и даже создавать семью. Что есть нечто большее. Это нечто выпускник училища, столяр по профессии, сначала искал в умных книгах, потом в дацане. А нашел в евангельской церкви христиан-баптистов. Это религиозное течение появилось в Европе в Новое время, а в Петербург пришло в XIX веке. Его особенности — богослужение на русском языке (не на церковнославянском) и подробное изучение Священного Писания как основа духовной жизни.

Анатолий Дмитриев стал активным членом общины, а шесть лет назад и вовсе оставил светскую работу, полностью перейдя служить в церковь. Он диакон, занимается административными и организационными вопросами в храме. А на досуге внимательно изучает топы российских соцсетей и, как мы уже знаем, сам пишет посты.

«ВКонтакте» автор рассказывает о себе, дает оценку происходящим событиям с христианской точки зрения, много размышляет. Например, о том, что создаваемая мировыми IT-гигантами метавселенная сильно напоминает ветхозаветную Вавилонскую башню. Что поведение водителя на дороге — отражение его христианской позиции (или нет). И что верующий не должен «голосовать рублем» за те бренды, которые используют сомнительные с этической точки зрения образы в рекламе.



«Очевидно, что с бизнесом нужно общаться с помощью рубля. Это тот язык, который он понимает. Мы решили до конца лета перестать покупать продукты в … (название сети — Прим. Авт.). А если магазин не изменит свою позицию, то навсегда перестать поддерживать нашими финансами компанию с такими ценностями», — пишет наш герой.

Библия — та книга, с которой начинается день нашего героя Фото: Павел Каравашкин Поделиться Поделиться





У автора блога больше двух тысяч подписчиков — в основном, единоверцы. И содержимое постов адресовано прежде всего им, так как касается жизни в церкви. Для них Анатолий Дмитриев анонсировал тематические завтраки на тему «Христианские ценности в инвестициях», проводил молодежный семинар о том, как являть Христа в соцсетях. А еще хвастался перед ними «молитвенными носками» для прогулок и молитвенного созерцания — подарком от верующих друзей. Некоторая часть френдов на страничке — неверующие одноклассники, одногруппники, бывшие коллеги. Им, скорее, интересна повседневная жизнь Анатолия Дмитриева:

— Я не изменяю жене. У меня не бывает похмелья после новогодних праздников, потому что уже 16 лет не пью. Кто-то смотрит на это так: ну ладно, у каждого свои тараканы в голове. А кто-то открыт для общения: перезванивает, просит о встрече, задает вопросы, — описывает реакцию светских друзей на свои посты петербуржец.



Впрочем, когда христианский блогер публикует фото о том, как развозит продукты одиноким старикам в пандемию, усыновляет малыша из детского дома и даже как копает траншеи на даче у родителей, это объясняет его жизненную позицию лучше, чем любые слова.

Христианский взгляд на ипотеку

Мы беседуем в церкви на Поклонной Горе в Озерках — самом крупной баптистской общине Петербурга. Воскресный вечер — большинство сверстников мужчины в это время сидят дома или в баре. Анатолий как пришел с утра в храм, так из него еще не выходил: сначала богослужение, потом работа с людьми. За чашкой кофе, под звуки гитары (идет подготовка к вечернему собранию молодежи) говорим о том, как оставаться христианином в мегаполисе. И как верующему человеку относиться к разным граням нашей жизни — работе, бизнесу, финансам. Начинаю с инвестиций — очень уж заинтриговал пост про христианские ценности на бирже. Например, на православных ресурсах такой вопрос на повестке не стоит. Мой собеседник признается: в других евангельских церквах тоже еще не обсуждали ничего подобного. Но община Поклонной Горы пошла на этот смелый шаг, когда прихожане начали активно открывать брокерские счета. Людям надо было объяснить, как вести себя на фондовом рынке.



— Например, христиане не инвестируют в компании, связанные с игорным бизнесом, алкоголем, оружием, — перечисляет Анатолий Дмитриев. — Также в Ветхом завете есть четкий запрет давать в долг под процент, в рост. Поэтому мы не используем такой финансовый инструмент, как облигации. Ведь когда компания или государство выпускает их и продает вам, она обязуется вернуть деньги с процентами. Также верующие не делают ставки на падение рынка — только на его рост. Христиане не хотят участвовать в разорении компаний, потому что для кого-то это потеря рабочих мест. Мы участвуем только в созидании.

На мой вопрос, берут ли баптисты кредиты, молодой человек отвечает: «Стараемся этого не делать». И дело не в том, что сам по себе заем — грех.

— Просто ты входишь в такое финансовое состояние, в котором ты связан, — рассуждает петербуржец. — И если встанет вопрос на работе, когда тебе ценой увольнения придется показать свою христианскую позицию, ты можешь заколебаться… Впрочем, если у семьи нет другого выхода, церковь благословляет на ипотеку или покупку машины. Но мы точно против микрофинансовых организаций, где люди берут 5–10 тысяч до зарплаты или покупки телефона в кредит. Мы говорим, что Божья воля в том, чтобы отказаться от (спонтанной — Прим. авт.) покупки, дисциплинировать себя и откладывать на желаемое.



Анатолий Дмитриев скоро станет пастором Фото: Павел Каравашкин Поделиться Поделиться





Сам Дмитриев снимает квартиру и не исключает, что собственной никогда не купит. Но это не смущает их с супругой — молодые люди проговорили подобные моменты еще до свадьбы.

Скоро Анатолий станет пастором. Он уже получил дипломы бакалавра и магистра философии в педагогическом университете им. Герцена, завершает учебу в баптистской семинарии. Спрашиваю: не страшно ли было оставить светскую работу, потеряв как минимум половину заработка? Все-таки молодая семья, много нужд.

— Я посоветовался тогда еще со своей невестой, поразмышлял, — отвечает мой собеседник. — Подумал, в чем мое призвание. Конечно, материальное благополучие — важно, это правда. Но я знаю это ощущение, когда у тебя есть материальные блага, но душа неспокойна, потому что ты не занимаешься своим призванием. Поэтому выбрал путь по сердцу.

Современная жизнь бросает верующим много вызовов, но церковь помогает найти выход даже в сложных ситуациях Фото: Павел Каравашкин Поделиться Поделиться





Впрочем, община закрывает все основные потребности служителей: здесь десятина — отнюдь не формальность. И вообще прихожане довольно отзывчивы на чужую беду: в момент написания материала они собирали средства для беженцев с Украины. А завтра могут поддержать единоверцев где-нибудь в Африке. Ведь это и есть тот принцип вселенской церкви, о котором говорится в одной из главных молитв христиан — «Символе вере». Он и в XXI веке тот же.



Вот так живут люди церкви, о которой мы мало что знаем. Если освободиться от стереотипов и шаблонов, можно увидеть глубокий взгляд на мир и человека в нем. В наше «обесцененное» время для многих это может стать шансом сохранить себя.

…В понедельник у Анатолия всегда семейный день. Наш герой берет выходной и вместе с женой гуляет по любимому Петербургу, читает сыну книги или идет в гости к родителям. В такие минуты он понимает, что значит счастье. И где его источник.

О том, как живут молодые люди, исповедующие другие религии, читайте здесь.