    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -2

    3 м/с, зап

    766мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd69.42eur72.78
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Экс-тренер Устюгова возглавил Федерацию лыжных гонок Италии

    911
    1 комментарий

    Немецкий специалист Маркус Крамер, ранее работавший тренером по лыжным гонкам сборной России, возглавил команду Италии. Об этом 4 мая сообщает Итальянская федерация зимних видов спорта.

    В новую группу Маркуса Крамера входят 9 человек. В том числе Федерико Пеллегрино, дважды выигравший серебряные медали Олимпийских игр в личном спринте.

    Крамер работал с российскими лыжниками с 2015 года, однако в марте 2022-го глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что немецкий специалист не сможет работать с командой со следующего сезона.

    Маркус Крамер тренировал в том числе олимпийских чемпионов Сергея Устюгова и Юлию Ступак.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    xepnuminu
    так ведь большунов под донецком сейчас в окопе.
    а вяльбе санитаркой там же.
    зачем немцу что в России делать.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close