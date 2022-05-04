Экс-тренер Устюгова возглавил Федерацию лыжных гонок Италии

Немецкий специалист Маркус Крамер, ранее работавший тренером по лыжным гонкам сборной России, возглавил команду Италии. Об этом 4 мая сообщает Итальянская федерация зимних видов спорта.
В новую группу Маркуса Крамера входят 9 человек. В том числе Федерико Пеллегрино, дважды выигравший серебряные медали Олимпийских игр в личном спринте.
Крамер работал с российскими лыжниками с 2015 года, однако в марте 2022-го глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что немецкий специалист не сможет работать с командой со следующего сезона.
Маркус Крамер тренировал в том числе олимпийских чемпионов Сергея Устюгова и Юлию Ступак.