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    Великолепная семерка. В Петербурге отправили в колонию товарищей, пытавшихся сбыть «паленку» за 2 миллиона рублей

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    Колпинский райсуд Петербурга огласил приговор семерке, которая производила контрафактный алкоголь и планировала неплохо на нем нажиться. Кое-кто получил реальные сроки. Один фигурант не дожил до приговора.

    Как сообщает 4 мая объединенная пресс-служба городских судов, преступный план у лидера компании, Низами Сулейманова, возник в 2020 году. В группировку вошли его родственник Рашад Сулейманов, а также еще пятеро: Зулфугар Асадов, Сарван Гасымов, Ислам Гусейнов, Зиягул Сатыбалдиева и Ровшан Шафиев.

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    Фигуранты готовили «паленый» алкоголь, разливали его по бутылкам и обклеивали их поддельными марками и этикетками с чужими товарными знаками. Товар производили и хранили в нежилых помещениях на Межевой улице в Колпино — в одном из таких жили сами предприниматели.

    В итоге к сбыту было готово больше 7800 бутылок, а еще 165 канистр по 10 литров и 50 — по 5. За это группировка хотела получить больше 2,3 миллиона рублей, но не успела — в августе 2020-го склад накрыли.

    Рашад Сулейманов вину признал частично: заявил, что готовил только водку пяти марок, а остальное либо выменял, либо получил в счет долга. По его словам, никакой группировки не было — якобы он все делал один, сбывал товар людям из регионов и получил в обмен около тонны топлива и три машины. Его родственник высказываться отказался, а остальные частично признали вину.

    Гусейнов, Шариев и Асадов получили по 3 года в колонии строгого режима, Гасымов — 2 года 10 месяцев, Сатыбалдиева — 2,5 года, но была отпущена, потому что срок наказания уже пробыла под арестом. Рашада Сулейманова, напротив, взяли под стражу в зале суда — он получил 4,5 года в ИК строгого режима, а его родственник Низами к моменту суда умер, и в отношении него дело прекратили.

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