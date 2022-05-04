Окольцованная чайка-путешественница озадачила петербургских орнитологов-любителей

Орнитологи-любители обнаружили в Кронштадте окольцованную озерную чайку днем 4 мая. Происхождение птицы теперь пытаются выяснить участники группы «Птицы СПб и России» в социальной сети «ВКонтакте».
«Если верно понял, на жёлтом кольце видна часть адреса сайта ***orint.gda.pl, думаю, что это Гданьск», — пишет участник сообщества Антон.
Участники группы предполагают, что одно из колец действительно было изготовлено в Польше. Однако это вовсе не означает, что чайка прибыла в Петербург именно из этой страны: местная компания изготавливает и продает подобные кольца во многих странах Европы.
Отмечается также, что не так давно окольцованную чайку встречали у Каменноостровского моста в Петербурге. Та действительно прилетела в город из польского Гданьска.