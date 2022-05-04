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    Окольцованная чайка-путешественница озадачила петербургских орнитологов-любителей

    1722
    2 комментария

    Орнитологи-любители обнаружили в Кронштадте окольцованную озерную чайку днем 4 мая. Происхождение птицы теперь пытаются выяснить участники группы «Птицы СПб и России» в социальной сети «ВКонтакте».

    «Если верно понял, на жёлтом кольце видна часть адреса сайта ***orint.gda.pl, думаю, что это Гданьск», — пишет участник сообщества Антон.

    Участники группы предполагают, что одно из колец действительно было изготовлено в Польше. Однако это вовсе не означает, что чайка прибыла в Петербург именно из этой страны: местная компания изготавливает и продает подобные кольца во многих странах Европы.

    Отмечается также, что не так давно окольцованную чайку встречали у Каменноостровского моста в Петербурге. Та действительно прилетела в город из польского Гданьска.

    В Петербурге обитает достаточно много видов чаек. Сизая чайка — птица среднего размера, самая многочисленная в городе на Неве. Ещё у нас обитают крупные серебристая чайка и чайка клуша, с почти черными крыльями, — они тоже улетают на зимовку и скоро будут возвращаться. Кроме них есть озёрная чайка, малая чайка, речная крачка, полярная крачка, чёрная крачка и бургомистр — редкая птица, похожая на серебристую чайку.

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    Комментарии (2)

    NoName1234
    Опааа…
    Иногент….
    Срочно наложить санкции и в тюрьму птицу!!!!!!
    Вторых Бошировых нам не надо
    265897546
    Даже птицы валят оттуда :)
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