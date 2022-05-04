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    Футболку Марадоны, в которой он забил гол «рукой бога», продали за рекордные $9,28 млн

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    На аукционе Sotheby's за рекордную сумму продали футболку Диего Марадоны, в которой тот забил два легендарных гола на чемпионате мира 1986 года.

    Фото: Sotheby's
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    По данным пресс-службы аукциона, сумма онлайн-сделки составила £7,14 млн ($9,28 млн), что является рекордом для этой категории. Имя покупателя не разглашается.

    Именно в этой майке Диего Марадона играл в матче Аргентина — Англия (2:1) в рамках четвертьфинала ЧМ-86. В той встрече форвард сначала забил мяч рукой (этот трюк он сам назвал «рука Бога»), а спустя пару минут стал автором «гола столетия», который признали лучшим в истории за великолепный проход аргентинца со своей половины поля.

    Фото: Sotheby's

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