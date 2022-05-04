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    У Вяльбе не будет конкурентов на выборах главы Федерации лыжных гонок России

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    У действующего президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе не будет конкурентов на очередных выборах главы организации. Об этом 4 мая сообщает ТАСС со ссылкой на федерацию.

    Отчетно-выборная конференция федерации запланирована на 18 мая. Прием заявок завершен, и Вяльбе оказалась единственной, подавшей заявку.

    Елена Вяльбе трижды выигрывала на ОИ, 14 раз становилась чемпионкой мира. В 2010 году впервые была избрана на пост президента Федерации лыжных гонок России. В 2021 году в России вышел художественный фильм «Белый снег», снятый по мотивам ее выдающейся спортивной карьеры.

    Федерация под руководством Елены Вяльбе стала самой успешной на Олимпийских играх 2022 года в Пекине: российские лыжники завоевали 11 медалей (по 4 золота и серебра и трижды становились бронзовыми призерами). В эстафете мужская команда одержала первую победу с 1980 года, женская — с 2006 года.

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