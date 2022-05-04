У Вяльбе не будет конкурентов на выборах главы Федерации лыжных гонок России

У действующего президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе не будет конкурентов на очередных выборах главы организации. Об этом 4 мая сообщает ТАСС со ссылкой на федерацию.



Отчетно-выборная конференция федерации запланирована на 18 мая. Прием заявок завершен, и Вяльбе оказалась единственной, подавшей заявку.

Елена Вяльбе трижды выигрывала на ОИ, 14 раз становилась чемпионкой мира. В 2010 году впервые была избрана на пост президента Федерации лыжных гонок России. В 2021 году в России вышел художественный фильм «Белый снег», снятый по мотивам ее выдающейся спортивной карьеры.