Стало известно ещё об одном уроженце Ленобласти, погибшем во время спецоперации

Во время боевых действий на территории Украины погиб уроженец Тихвинского района Ленинградской области — лейтенант Батыр Илмурадов. Об этом 4 мая сообщила районная администрация со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.



«При исполнении специальных задач героически погиб наш земляк, воин, лейтенант Илмурадов Батыр Ахмедович. <... > Он пал смертью храбрых, защищая Россию, спасая мир от поднявшего голову нацизма», — процитировали в администрации Дрозденко.

Прощание с Илмурадовым состоится 5 мая во Дворце культуры Тихвина.

