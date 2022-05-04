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    Боевые действия на Украине

    Стало известно ещё об одном уроженце Ленобласти, погибшем во время спецоперации

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    Во время боевых действий на территории Украины погиб уроженец Тихвинского района Ленинградской области — лейтенант Батыр Илмурадов. Об этом 4 мая сообщила районная администрация со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.

    «При исполнении специальных задач героически погиб наш земляк, воин, лейтенант Илмурадов Батыр Ахмедович. <... > Он пал смертью храбрых, защищая Россию, спасая мир от поднявшего голову нацизма», — процитировали в администрации Дрозденко.

    Прощание с Илмурадовым состоится 5 мая во Дворце культуры Тихвина.

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