В январе-марте 2022 года Райффайзенбанк потерял 14% клиентов

Несмотря на сокращение клиентской базы, Райффайзенбанк в первом квартале года остался прибыльным и заработал 96 миллионов евро. Это на четверть меньше, чем в четвертом квартале прошлого года, но равнозначно результатам первого квартала 2021 года.

За первый квартал 2022 года Райффайзенбанк потерял 600 тысяч клиентов — их число сократилось на 14%, до 3,7 миллиона человек. Об этом сообщил РБК со ссылкой на презентацию материнской структуры банка в среду, 4 мая. Еще в начале года число клиентов российского подразделения Raiffeisen Bank International (RBI) составляло 4,3 миллиона человек.

На фоне увеличения процентных ставок и требования к российским экспортерам продавать большую часть валютной выручки выросли и операционные доходы российского бизнеса RBI. Чистый процентный доход Райффайзенбанка в январе-марте увеличился на 36,2% в годовом выражении, чистый комиссионный доход — в 3,3 раза год к году. При этом в первом квартале расходы на убытки выросли в 6,5 раз относительно четвертого квартала 2021 года — банк выл вынужден отразить потери от обесценения активов в 209 миллионов евро.

Кредитный портфель банка с начала года уменьшился на 8,71%, до 10,6 миллиарда евро, 35,5% из которых приходится на ссуды населению. Одновременно на 9,6% за счет компаний увеличился объем средств клиентов на депозитах и счетах — до 16,2 миллиарда евро. Вклады физлиц в Райффайзенбанке за первый квартал просели на 823 миллиона евро.

В RBI не исключают «тщательно продуманный выход» из капитала российского банка. На конец апреля 2,5% активов RBI на сумму 630 миллионов евро, приходящихся на Россию и Белоруссию, были заморожены. Ограничения также затронули обязательства компании на 331 миллион евро перед российскими и белорусскими клиентами. Как отмечается в презентации, сейчас компания активно сокращает трансграничный бизнес, связанный с Россией, и не будет поддерживать Райффайзенбанк капиталом или займами.