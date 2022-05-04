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    «Живём мы все на одной планете». В Петербурге японцы присоединились к соревнованиям по уборке мусора

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    1 комментарий

    В Пискарёвском парке в рамках «Весеннего Кубка Чистоты» прошли соревнования по уборке мусора «Чистые Игры». Среди участников были две команды японцев. Они давно живут и работают в России, очень любят Санкт-Петербург и хотят поддерживать его чистоту.

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    «Неважно из России ты или из Норвегии — живём-то мы все на одной планете. А значит, где бы ты ни был — ты дома», — когда-то так сказал консул Норвегии, доставший из холодного водоёма большую покрышку на «Чистых Играх» в Санкт-Петербурге. Эту же мысль подтвердили команды японцев на играх в Пискарёвском парке.

    Организаторы соревнований рассказали «Фонтанке», что представители страны восходящего солнца каждую весну выходят, чтобы убрать мусор — это их национальная традиция. В этом году они решили присоединиться к «Чистым Играм», проходящим в рамках «Весеннего Кубка Чистоты».

    «Мы любим Санкт-Петербург и хотим убирать город, в котором живём. Мы в Японии всегда убираем территорию вокруг дома и рабочего места. По буддизму очистка территории считается способом очистки души», — сказал Ацуси Имамура, участник из команды.

    В 2017 году экологический проект «Чистые Игры» провёл совместные русско-японские соревнования по сбору и сортировке мусора с японским проектом SpoGOMI. Оба проекта независимо друг от друга предложили проводить волонтёрские уборки мусора в спортивном, игровом формате, а затем стали международными. Проекты надеются продолжить сотрудничество и в дальнейшем снова организовать совместные соревнования.

    «Нам очень понравился формат «Чистых Игр». Убираться гораздо веселее и интереснее, когда вокруг много людей, которые соревнуются за победу», — сказала участница из Японии Юна.

    Всероссийский «Весенний Кубок Чистоты» стартовал 23 апреля, завершится 15 мая. Соревнования по уборке территорий от мусора проходят в разных уголках страны. Более подробно о проекте можно узнать на сайте «Чистых Игр».

    «Чистые игры» — общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Впервые идея игр была опробована на реке Вуоксе в Ленинградской области. Это командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. В мероприятии участвуют от 30 до 1 500 человек, которые собирают за 1 час от 0,5 до 20 тонн мусора. В среднем участник такой игры может собрать в 10 раз больше, чем во время обычных субботников. С 2014 года прошло более 1 272 таких игр в 24 странах мира.

    Результатами «Чистых игр» являются не только очистка лесов и берегов водоемов, но и вовлечение населения в волонтёрство, экопросвещение, а также благоустройство и развитие территорий. Эти результаты соответствуют Целям устойчивого развития ООН — ЦУР 11, 12, 14 и 17. А также задачам, которые были сформулированы в рамках российских национальных проектов «Экология» (федеральные проекты «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов»), «Образование» (федеральный проект «Социальная активность»), «Жильё и городская среда» (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»).

    «Чистые игры» стали финалистом международной премии Energy Globe Award в категории «Молодежь», завоевав награду как национальный победитель от России в 2021 году. Награждение прошло в рамках конференции ООН по изменениям климата (COP26). Всего проект имеет более 10 наград за 2017–2021 гг. — в области экологии, общественной деятельности, социального предпринимательства и коммуникаций. Проект «Чистые игры» вошел в топ-100 лучших проектов Фонда президентских грантов (2017–2018), был признан «Лучшим социальным проектом» в 2019–2020 гг., получил спецприз в Зелёной премии в номинации «Масштаб: самый массовый проект в сфере популяризации РСО» (2021), выиграл премию «Серебряный лучник».

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    Комментарии (1)

    yureg
    Изгадили мировой океан своими фукусимами, сожрали всех китообразных в округе и к нам приехали. Буддизму учить
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