«Живём мы все на одной планете». В Петербурге японцы присоединились к соревнованиям по уборке мусора

В Пискарёвском парке в рамках «Весеннего Кубка Чистоты» прошли соревнования по уборке мусора «Чистые Игры». Среди участников были две команды японцев. Они давно живут и работают в России, очень любят Санкт-Петербург и хотят поддерживать его чистоту.

«Неважно из России ты или из Норвегии — живём-то мы все на одной планете. А значит, где бы ты ни был — ты дома», — когда-то так сказал консул Норвегии, доставший из холодного водоёма большую покрышку на «Чистых Играх» в Санкт-Петербурге. Эту же мысль подтвердили команды японцев на играх в Пискарёвском парке.

Организаторы соревнований рассказали «Фонтанке», что представители страны восходящего солнца каждую весну выходят, чтобы убрать мусор — это их национальная традиция. В этом году они решили присоединиться к «Чистым Играм», проходящим в рамках «Весеннего Кубка Чистоты».



«Мы любим Санкт-Петербург и хотим убирать город, в котором живём. Мы в Японии всегда убираем территорию вокруг дома и рабочего места. По буддизму очистка территории считается способом очистки души», — сказал Ацуси Имамура, участник из команды.



В 2017 году экологический проект «Чистые Игры» провёл совместные русско-японские соревнования по сбору и сортировке мусора с японским проектом SpoGOMI. Оба проекта независимо друг от друга предложили проводить волонтёрские уборки мусора в спортивном, игровом формате, а затем стали международными. Проекты надеются продолжить сотрудничество и в дальнейшем снова организовать совместные соревнования.



«Нам очень понравился формат «Чистых Игр». Убираться гораздо веселее и интереснее, когда вокруг много людей, которые соревнуются за победу», — сказала участница из Японии Юна.

