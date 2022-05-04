В Ленобласти открыли новый причал — у мемориала «Прорыв»

В Кировском районе Ленобласти, у мемориала «Прорыв», открыли новый причал. Об этом 4 мая рассказал в своем телеграм-канале губернатор области Александр Дрозденко.



Он отметил, что перед туристическим сезоном регион завершил программу строительства пассажирских причалов в памятных и исторических местах. Ранее они уже были открыты в Старой Ладоге, Свирьстрое, Дубровке, Киришах, у крепости «Орешек» и на острове Коневец.



«Турфирмы, в том числе из Петербурга, подтверждают свою заинтересованность в новых остановках метеоров и теплоходов в Ленобласти», — заявил Дрозденко.