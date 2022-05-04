    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 0

    6 м/с, зап

    764мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd71.02eur74.56
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Как в Финляндии. Первая сверчковая ферма появится в России, из насекомых будут делать макароны, хлеб и печенье

    2916
    30 комментариев

    В Новосибирске запускают первую в России сверчковую ферму. Создатели отмечают, что подобные технологии используют в разных странах мира, но в РФ нет ни одной автоматизированной линии.

    Сверчки содержат до 75% белка, в то время как в говядине его 25%, рассказал 4 мая журналистам «Вестей» директор стартапа Евгений Демидов. Для производства одного килограмма муки необходимо три килограмма насекомых.

    «Мы планировали пустить их на корма, как добавки, для крупного рогатого скота. Есть ещё рынок сбыта — в зоомагазины. И, наконец, спортивное питание, а также продукция без глютена. Мы ни в коем случае не делаем заменитель мясу. Это, скорее, макарошки, а не котлетки, а также мука для выпечки: можно получить буханку хлеба, батончики, фитнес-печенье и так далее», — пояснил Демидов изданию «Подъем».

    Он отметил, что тестовую продукцию уже запросили несколько компаний, занимающихся спортивным питанием. По его оценкам, пробная партия будет готова в течение полугода, а на рынок компания выйдет за год.

    «Фонтанка» писала, что еще в 2017 году компания Fazer начала выпускать в Финляндии хлеб с добавлением муки сверчков, также кузнечиков добавляли в шоколад. Продукция вызвала ажиотаж, однако спустя несколько лет популярность еды из насекомых сошла на нет из-за ее сомнительного вкуса и дороговизны.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (30)

    Avs7153
    Спасибо, поблевал...
    yureg
    Отправляйте свой хлебушек в "Единую Россию", мы макарошками сыты
    Michael_5e4cd31840823
    Почему бы и нет
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close