Как в Финляндии. Первая сверчковая ферма появится в России, из насекомых будут делать макароны, хлеб и печенье

В Новосибирске запускают первую в России сверчковую ферму. Создатели отмечают, что подобные технологии используют в разных странах мира, но в РФ нет ни одной автоматизированной линии.



Сверчки содержат до 75% белка, в то время как в говядине его 25%, рассказал 4 мая журналистам «Вестей» директор стартапа Евгений Демидов. Для производства одного килограмма муки необходимо три килограмма насекомых.



«Мы планировали пустить их на корма, как добавки, для крупного рогатого скота. Есть ещё рынок сбыта — в зоомагазины. И, наконец, спортивное питание, а также продукция без глютена. Мы ни в коем случае не делаем заменитель мясу. Это, скорее, макарошки, а не котлетки, а также мука для выпечки: можно получить буханку хлеба, батончики, фитнес-печенье и так далее», — пояснил Демидов изданию «Подъем».

