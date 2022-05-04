Трогательного и забавного нерпенка нашли в Отрадном. Спасти малыша помогли местные жители

Крошечная ладожская нерпа прибилась к берегу реки Тосна и пролежала там, обессиленная, несколько часов, пока её не заметили внимательные жители города Отрадное.

Как сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы 4 мая, малютка весит всего шесть килограммов, но это не мешает ей вызывать у окружающих приятные эмоции.



«Нерпулька эта — чрезвычайно трогательное и забавное существо», — поделились сотрудники Фонда первыми впечатлениями от общения с новой подопечной.



В планах у них вылечить малютку от паразитов, хорошенько откормить её и выпустить к собратьям в Ладогу.

