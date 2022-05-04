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    Названа зарплата нового нападающего СКА Прохоркина

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    3 комментария

    Стала известна зарплата нападающего хоккейного клуба СКА Николая Прохоркина. Как сообщает «Спорт-Экспресс», 28-летний хоккеист будет получать по 70 млн рублей в год.

    Таким образом, в общей сложности по своему трехлетнему контракт он получит 210 млн.

    Прохоркин уже играл за петербургскую команду с 2016 по 2019 годы, за это время он провел 162 матча и набрал 104 (48+56) очков. В 2017-м в составе армейцев с Невы он стал обладателем Кубка Гагарина. В 2018 году в составе сборной России выиграл золотые медали Олимпийских игр в Пхенчхане.

    Минувший сезон провел в «Авангарде», отметившись 28 баллами в 54 встречах. Всего в КХЛ Прохоркин сыграл 496 встреч, на его счету 278 результативных баллов.

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    Комментарии (3)

    А2020
    Хоккеист получает больше, чем целый взвод на СВО. Может прекратить игры. пока СВО не завершится?
    rs9313446
    а говорят у нас у граждан доходы мизерные.
    6 мультов в месяц разве это мало?
    serzh.ferro
    нормально, учитывая среднюю 40*12=480) в год
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