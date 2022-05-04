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    Паркуйте самокаты грамотно. К соглашению о цивилизованном кикшеринге присоединились еще три сервиса

    1963
    1 комментарий

    Кикшеринговые компании «Яндекс Go», «По пути» и Mangoo присоединились к соглашению о правилах «цивилизованной» парковки и эксплуатации электросамокатов. Об этом 4 мая сообщает в своем телеграм-канале комитет по транспорту Петербурга.

    Таким образом, число кикшеринговых сервисов, у которых в городе можно арендовать напрокат электросамокат, выросло до семи компаний, ранее документ подписали Whoosh, Urent, Buzyfly и MOLNIA.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
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    В соглашении прописано, что электросамокат, как средство индивидуальной мобильности (СИМ), должен быть оборудован исправной тормозной системой, звуковым сигналом, передней фарой и светоотражателями, ограничителем скорости и хорошо видимой нумерацией.

    Парковка самокатов запрещена на газонах и других зеленых насаждениях, а также в парках, в радиусе ближе 15 метров от остановок общественного транспорта, на тротуарах шириной менее 1,5 метра и на пути следования горожан к метро.

    Парковать и кататься на электросамокатах запрещено на Дворцовой и Сенатской площадях, а также Малой Морской улице. В местах с плотным туристическим потоком действует ограничение скорости, а предельно допустимая скорость — 20 км в час.

    Если вы заметили нарушение правил пользования электросамокатами, в частности парковку в неположенных местах, сообщайте об этом горячую линию Смольного по телефону: +7 (812) 240–75–85.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

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    Комментарии (1)

    265056402
    В плане парковки давайте Вуш починит сервер, а то начать ехать можно, а потом любовные письма в поддержку надо слать.
    Ну, и их просто очень много выставили. Надо было их в транспортную реформу уж включать тогда))) 1 автобус как вся эта куча мала
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