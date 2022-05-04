Паркуйте самокаты грамотно. К соглашению о цивилизованном кикшеринге присоединились еще три сервиса

Кикшеринговые компании «Яндекс Go», «По пути» и Mangoo присоединились к соглашению о правилах «цивилизованной» парковки и эксплуатации электросамокатов. Об этом 4 мая сообщает в своем телеграм-канале комитет по транспорту Петербурга.

Таким образом, число кикшеринговых сервисов, у которых в городе можно арендовать напрокат электросамокат, выросло до семи компаний, ранее документ подписали Whoosh, Urent, Buzyfly и MOLNIA.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





В соглашении прописано, что электросамокат, как средство индивидуальной мобильности (СИМ), должен быть оборудован исправной тормозной системой, звуковым сигналом, передней фарой и светоотражателями, ограничителем скорости и хорошо видимой нумерацией.



Парковка самокатов запрещена на газонах и других зеленых насаждениях, а также в парках, в радиусе ближе 15 метров от остановок общественного транспорта, на тротуарах шириной менее 1,5 метра и на пути следования горожан к метро.

Парковать и кататься на электросамокатах запрещено на Дворцовой и Сенатской площадях, а также Малой Морской улице. В местах с плотным туристическим потоком действует ограничение скорости, а предельно допустимая скорость — 20 км в час.

Если вы заметили нарушение правил пользования электросамокатами, в частности парковку в неположенных местах, сообщайте об этом горячую линию Смольного по телефону: +7 (812) 240–75–85.

