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    Таможня не пустила, а суд оштрафовал. В Петербурге фирму наказали за контрафактные CD с песнями Виктора Цоя

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    Сотрудники таможни не позволили петербургской компании провезти в Финляндию контрафактные CD-диски с песнями группы «КИНО». Смольнинский райсуд Петербурга привлек фирму к административной ответственности и в качестве наказания назначил штраф.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 4 мая, петербургское ООО «Руслания» заключило контракт с финской «RUSLANIA BOOKS CORP», согласно которому обязывалось поставить ряд товаров. В их число вошли компакт-диски с композициями музыкального коллектива «КИНО» и отдельно её лидера — Виктора Цоя.

    Хотя надписи на CD-дисках уверяли в «защищённости всех прав», ООО «Национальное музыкальное издательство» — организация, управляющая правами на использование этих песен, — сообщило о нарушениях.

    «В ответ на запрос таможенного органа ООО «Национальное музыкальное издательство» сообщило, что усматривает признаки контрафактности, а также указывает на нарушение со стороны декларанта исключительных авторских прав на музыкальные произведения и исключительных смежных прав на фонограммы авторов-исполнителей группы «Кино» (их наследников). Правообладатели никаких прав использования произведений музыкантов группы КИНО, в том числе на воспроизведение (изготовление) и распространение, тем более за пределы РФ, контрафактного товара ни ООО «Руслания», ни компании «MOROZ RECORDS» (изготовитель, согласно информации на упаковках) не давали», — заявили в пресс-службе.

    В итоге за правонарушение, предусмотренное первой частью 7.12 статьи КоАП РФ «(Нарушение авторских и смежных прав в целях извлечения дохода»), суд назначил ООО «РУСЛАНИЯ» наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, товар конфисковали.

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