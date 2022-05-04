«Ъ»: Шведский концерн Hilding Anders инвестирует в «Аскону» около 200 млн рублей

До конца текущего года производитель товаров для сна «Аскона» получит транш в 193 миллиона рублей от шведского концерна Hilding Anders. Средства пойдут на модернизацию и увеличение производственных мощностей, расширение ассортимента и запуск нового производства, сообщает 4 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в компании. Ранее Hilding Anders, которому принадлежат 73% «Асконы», также выделил 136 миллионов рублей на ее модернизацию.



Как отмечают собеседники «Ъ», из-за падения спроса на фоне санкций и приостановки деятельности крупных партнеров «Аскона» находится в кризисе и вынуждена сокращать штат сразу по нескольким направлениям. Ранее компания реализовала около четверти всей своей продукции через сеть магазинов IKEA. После приостановки ее деятельности на территории России 7% занятых на производстве сотрудников «Асконы» оказались без работы.

