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    Экономика и санкции

    «Ъ»: Шведский концерн Hilding Anders инвестирует в «Аскону» около 200 млн рублей

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    До конца текущего года производитель товаров для сна «Аскона» получит транш в 193 миллиона рублей от шведского концерна Hilding Anders. Средства пойдут на модернизацию и увеличение производственных мощностей, расширение ассортимента и запуск нового производства, сообщает 4 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в компании. Ранее Hilding Anders, которому принадлежат 73% «Асконы», также выделил 136 миллионов рублей на ее модернизацию.

    Как отмечают собеседники «Ъ», из-за падения спроса на фоне санкций и приостановки деятельности крупных партнеров «Аскона» находится в кризисе и вынуждена сокращать штат сразу по нескольким направлениям. Ранее компания реализовала около четверти всей своей продукции через сеть магазинов IKEA. После приостановки ее деятельности на территории России 7% занятых на производстве сотрудников «Асконы» оказались без работы.

    По информации экспертов издания, сейчас производитель активно работает в b2b-сегменте, чтобы занять как можно больший объем рынка и загрузить освободившиеся мощности. Однако «Асконе» потребуется как минимум два года, чтобы восстановить спрос до докризисных показателей.

    Производитель ортопедических матрасов и товаров для сна «Аскона» основан в 1990 году предпринимателем Владимиром Седовым. С 2010 года часть акций компании принадлежат шведской корпорации Hilding Anders.

    На 1 января 2021 года «Аскона» насчитывала около тысячи собственных точек продажи в России, СНГ и Европе и около 8 тысяч сотрудников. Согласно официальным данным, компания ежедневно производит более 11 тысяч единиц товаров для сна и занимает 48% на российском рынке товаров для сна. В 2021 году выручка производителя составила 49,9 млрд рублей.

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