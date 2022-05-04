    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 1

    7 м/с, зап

    764мм

    42%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd71.02eur74.56
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    В сентябре в Новогорелово откроется вторая школа — ее уже ввели в эксплуатацию

    379
    обсудить

    Комитет государственного строительного надзора выдал разрешение на ввод в эксплуатацию новой школы в Новогорелово. 640 учеников смогут занять места за партами уже в сентябре 2022 года.

    Учебное заведение возводила СК «Ленрусстрой» по федеральной программе «Стимул». Строительство началось в 2020 году. Компания ведет комплексную застройку Новогорелово и до этого уже построила тут школу на 550 мест. В конце 2021 года был введен в эксплуатацию еще один детский сад на 280 мест.

    Фото: пресс-служба СК «ЛенРусСтрой»
    ПоделитьсяПоделиться

    Новая школа на 640 мест расположена на улице Современников. Кроме учебных и лабораторных классов в здании площадью 16,8 тыс. кв. м будут доступны два спортзала, в одном из которых установлена хореографическая стойка, актовый зал, столовая и пищеблок полного цикла, медицинский кабинет со стоматологическим креслом, библиотека, читальный зал и книгохранилище. На улице — футбольное поле, площадки для подвижных игр и места для проведения общешкольных мероприятий.

    Фото: пресс-служба СК «ЛенРусСтрой»

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close