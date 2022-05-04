В сентябре в Новогорелово откроется вторая школа — ее уже ввели в эксплуатацию

Комитет государственного строительного надзора выдал разрешение на ввод в эксплуатацию новой школы в Новогорелово. 640 учеников смогут занять места за партами уже в сентябре 2022 года.
Учебное заведение возводила СК «Ленрусстрой» по федеральной программе «Стимул». Строительство началось в 2020 году. Компания ведет комплексную застройку Новогорелово и до этого уже построила тут школу на 550 мест. В конце 2021 года был введен в эксплуатацию еще один детский сад на 280 мест.
Новая школа на 640 мест расположена на улице Современников. Кроме учебных и лабораторных классов в здании площадью 16,8 тыс. кв. м будут доступны два спортзала, в одном из которых установлена хореографическая стойка, актовый зал, столовая и пищеблок полного цикла, медицинский кабинет со стоматологическим креслом, библиотека, читальный зал и книгохранилище. На улице — футбольное поле, площадки для подвижных игр и места для проведения общешкольных мероприятий.