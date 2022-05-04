В Петербурге выросло число пациентов в «красных» зонах

Как говорится в опубликованном 4 мая отчете, в стационарах находится 1 431 петербуржец, против 1 394 человек днём ранее. Из них в реанимациях — 200 человек. Всего в Петербурге развернуты 1 509 коронавирусных коек. Еще 6 042 человека лечатся амбулаторно, а 171 на карантине.



Тем временем Петербург вновь обогнал Москву по суточному приросту заболевших COVID-19. В городе зафиксировано 328 новых заражений за сутки.

